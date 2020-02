El Suprem torna a avalar la suspensió com a eurodiputat de Junqueras

El Tribunal Suprem manté la suspensió com a eurodiputat d’Oriol Junqueras, després de rebutjar la petició del president d’ERC d’aturar cautelarment la resolució dictada per la Junta Electoral Central (JEC). El 9 de gener, el Suprem ja va refusar una petició que demanava la suspensió cautelaríssima de la resolució. El tribunal argumenta que com que existeix una sentència penal ferma contra Junqueras -la condemna a 13 anys de presó per sedició- hi ha una "circumstància objectiva" que va tenir en compte la JEC a l’hora de decidir retirar-li l’acta.



Amb tot, la sala tercera del Suprem no resol encara la qüestió de fons i manté que de moment prioritza el que es desprèn de la sentència del tribunal presidit per Manuel Marchena, és a dir, que Junqueras està inhabilitat per exercir qualsevol càrrec públic. La sala exposa que la condemna del Suprem és la que va provocar la suspensió cautelar de Junqueras com a eurodiputat, conseqüència de la "inelegibilitat sobrevinguda" prevista a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per a persones condemnades per sentència ferma.



El Suprem també rebutja que la JEC no tingui competència per abordar aquesta qüestió, com al·legava la defensa de l’exvicepresident del Govern. Subratlla que es tracta d’un organisme que és un dels eixos del sistema electoral i entre les seves missions hi ha expedir credencials en cas de vacant de parlamentaris. "La JEC és l'òrgan 'ad hoc' que té la competència per actuar", assegura. Finalment, considera que la seva decisió no provoca un "dany irreparable" a Junqueras, perquè si finalment s’avala la seva condició d’eurodiputat es podria anul·lar la credencial del parlamentari substitut, Jordi Solé.