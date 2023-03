Suspenen de sou i feina els agents dels Mossos que van agredir dos joves a Cerdanyola el 2016

Suspesos de sou i feina els sis agents de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra que van agredir dos joves a Cerdanyola del Vallès l'abril del 2016. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat aquest divendres al matí la decisió de la Direcció General de Policia, que arriba un cop comunicada la sentència que condemna els agents.

El conseller responsable ha detallat que se'ls ha obert un expedient disciplinari i se'ls ha apartat del cos de forma cautelar a través d'aquesta suspensió de sou i feina. Els agents han estat condemnats a quatre i cinc anys de presó i quatre d'inhabilitació per l'agressió del 2016.

Elena ha fet aquestes declaracions des de Lleida, on aquest divendres participa en la Junta local de seguretat de la ciutat. Abans, el cap de la policia, Pere Ferrer, ho ha avançat en una entrevista al Cafè d'idees de La 2 de RTVE Catalunya i Ràdio 4.

El director general dels Mossos ha detallat que la Divisió d'Afers Interns va ser requerida per l'Audiència per aportar unes dades. El responsable també ha apuntat que la previsió era poder establir mesures cautelars "exemplars", així com obrir els expedients pertinents.

A més, ha plantejat la possibilitat d'expulsar-los del cos quan hi hagi sentència ferma, com passa "en el cas de qualsevol altre funcionari" si es ratifica la sentència de presó. I és que encara hi ha possibilitat de recurs al TSJC i al Suprem, com ha dit.

El responsable del cos policial ha defensat l'adopció de mesures cautelars. "Ja sabem que hi ha una condemna per uns fets gravíssims", ha dit durant l'entrevista. Això no obstant, el règim disciplinari del cos dels Mossos es va modificar el mes de juliol de 2021, però no té efectes retroactius.

La condemna per lesions i tortures

L'Audiència de Barcelona va comunicar dijous la condemna a penes de quatre i cinc anys de presó i quatre d'inhabilitació als sis agents de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra. El motiu ha estat haver agredit greument dos joves a Cerdanyola del Vallès l'abril del 2016.

Els joves van fugir amb cotxe d'un control i en la fugida es van accidentar. En arribar els agents, els van colpejar per tot el cos reiteradament, causant-los lesions importants i fins i tot la pèrdua de visió en un ull al conductor.

En el judici, els agents van negar haver agredit els joves i van assegurar que les lesions se les havien fet en l'accident. Diverses proves pericials porten a concloure al tribunal que la major part de les lesions eren impossibles de causar pel tipus de xoc que havien patit o per l'activació de l'airbag.

Per això, els condemna per lesions greus i tortures en la seva versió de delicte contra la integritat moral. Això sí, amb l'atenuant de dilacions indegudes i l'agreujant de prevaliment de càrrec públic.

L'Audiència ha condemnat al principal acusat a 5 anys i 45 dies de presó i quatre anys d'inhabilitació. La pena cau al ser considerat autor de lesions greus per imprudència i un delicte de tortures per atemptat greu contra la integritat moral, amb l'agreujant de prevaliment de càrrec públic i l'atenuant de dilacions indegudes. A més, haurà de pagar uns 5.000 euros al copilot i uns 33.500 al conductor.

Els altres cinc mossos han estat condemnats a 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació com a coautors dels mateixos delictes i hauran de pagar uns 5.000 euros a cada víctima. Les indemnitzacions, 60.000 euros per al conductor i 30.000 per al copilot, seran assumides per l'assegurança de la Generalitat.