El Parlament reprova el conseller Elena per la seva gestió dels Mossos

El Parlament ha reprovat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva gestió del cos de Mossos d'Esquadra. El PSC, que havia proposat la reprovació, ha aconseguit tirar endavant aquest punt de la moció gràcies a l'abstenció de JxCat i En Comú Podem, així com els vots a favor de Vox, Cs i PP. Només ERC i la CUP hi han votat en contra. Aquesta reprovació, però, és una mesura principalment simbòlica per demostrar el descontentament amb la gestió d'Elena i evidenciar la soledat d'ERC al Parlament.

Els partits que han votat la moció consideren que els canvis promoguts per Elena al capdavant dels Mossos d'Esquadra han generat "un llarg període d'inestabilitat" en la direcció de la policia catalana. Alhora, han instat l'executiu d'abstenir-se "de fer més intromissions en l'organigrama del cos dels Mossos d'Esquadra a fi d'evitar perllongar la incertesa generada". Amb tot, justament una de les competències d'Interior és decidir l'organigrama del cos.

El cessament del comissari en cap del cos, Josep Maria Estela va ser el darrer episodi en la tensió de part dels Mossos i els consellers, aprofitada ara per part de l'oposició. Ara, finalment, el Parlament l'ha reprovat i la resposta d'Elena no s'ha fet esperar. "Les quatre dretes espanyoles del Parlament, liderades pel PSC, unides en defensa del seu model policial caduc. Seguirem treballant per garantir la seguretat, els drets i les llibertats de tota la ciutadania i, particularment, de la més vulnerable", ha assegurat a través del seu perfil de Twitter.

Una mesura simbòlica per evidenciar la soledat d'ERC

El procediment parlamentari de la reprovació serveix per expressar una postura crítica envers el responsable del departament. Tanmateix, els efectes d'aquest procediment no tenen per què manifestar-se en la dimissió ni cessament del càrrec. Es tracta, per tant, d'una mesura simbòlica per evidenciar la solitud del Govern.

D’aquesta manera, Elena s'ha convertit en el primer i únic conseller de l'executiu d'Aragonès que ha estat reprovat per la cambra. En diverses ocasions el ple ha debatut i votat la reprovació del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a instàncies d'En Comú Podem, de Cs i de la CUP, però no ha arribat a prosperar mai. Ara, però, la situació ha canviat degut a la debilitat d'ERC dins del Govern (que actualment compta amb només 33 diputats).

"Una guerra entre el govern a l'ombra i el govern en minoria"

Amb tot, el diputat del PSC-Units Ramon Espadaler ha assegurat que la reprovació no és "un acte improvisat" ni "un exercici de frivolitat", sinó que és "un exercici de responsabilitat i un acte mesurat". Espadaler ha acusat Elena d'haver "excel·lit en les coses dolentes", les quals ha llistat en "la intromissió en el cos dels Mossos d'Esquadra, la politització, posar en risc l'estabilitat del cos, o un ús abusiu i impropi de la publicitat".

Per la seva banda, JxCat ha expressat que no participarà d'una campanya de desprestigi contra el cos policial i ha emmarcat la moció "en una guerra entre el conseller del govern a l'ombra del PSC i el conseller del govern en minoria".