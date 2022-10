Suspès de nou el judici contra Stuart per tenir un centenar de 'riders' com a falsos autònoms 

Suspès per quarta vegada el judici contra la plataforma de repartiment a domicili Stuart. Inicialment, estava previst que la cita arranqués aquest dimarts al matí a la Ciutat de la Justícia, però la Seguretat Social, una de les parts implicades, n'ha sol·licitat l'ajornament. Segons ha explicat a l'ACN la defensa dels més de cent repartidors que acusen l'empresa de contractar-los com a falsos autònoms, l'encarregat de representar la Seguretat Social s'ha posat malalt i el seu substitut ha demanat suspendre la vista. El judici es reprendrà de nou el pròxim 16 de desembre.

El passat 8 de juny ja es va suspendre aquest judici que enfronta la Tresoreria General de la Seguretat Social i la multinacional francesa Stuart per haver emprat, entre 2016 i 2019, els serveis de fins a 108 treballadors com a falsos autònoms. Segons el Col·lectiu Ronda, encarregat de representar als repartidors, els riders actuaven com a treballadors assalariats i no com a professionals per compte propi.

Al juny, va ser l'empresa la que va reclamar una suspensió del procediment que s'havia de reprendre aquest dimarts. En aquesta ocasió, en canvi, ha sigut el representant de la Seguretat Social el que ha reclamat l'ajornament del judici pel qual la tresoreria reclama a l'empresa el pagament de més de 237.000 euros en concepte de cotitzacions no abonades.



En el punt de mira

Des de l'aprovació de la llei rider, impulsada ara fa un any per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, les empreses de repartiment a domicili estan en el punt de mira. Fa només unes setmanes, Treball va imposar a Glovo una multa milionària per tenir més de 10.000 falsos autònoms a Barcelona i València.

Glovo, controlada en gran part pel gegant del repartiment a domicili europeu Delivery Hero, ja suma 84,4 milions d'euros en multes per infraccions aquest any i 42,2 milions més per la falta de cotitzacions a la Seguretat Social.