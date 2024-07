L'incendi d'un tren que transportava gas liquat manté tallada la circulació de trens de l'R11 i l'RG1 entre Girona i Caldes

La circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 es troba tallada entre Girona i Caldes de Malavella per l'incendi d'un tren de mercaderies que transportava gas liquat a Girona. Es manté activada la prealerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (Transcat). Des de Renfe s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera per al tram afectat. Els Bombers han injectat 30.000 litres d'aigua al vagó del trenper treure'n el gas liquat i s'ha pogut aixecar el confinament aquest migdia.

El telèfon d'emergències va rebre l'avís a les 23.26 hores d'aquest dimecres. Els Bombers han activat de matinada fins a 13 dotacions amb una quarantena d'efectius, entre elles personal del Grup d'Incidents Tecnològics (GRIT) i dos furgons de risc químic. A primera hora del matí, mantenien set dotacions que continuen supervisant el tren, fins que s'inertitzi la cisterna malmesa, on està l'esquerda d'uns 40 a 50 centímetres.

👨‍🚒 "A la cisterna queda part del producte i és el que crema. A hores d'ara, tenim l'objectiu d'omplir-la amb aigua per alliberar el producte restant" explica Ferran Julià, sotsinspector #bomberscat i cap d'intervenció a l'incident de Girona.



En un primer moment, Renfe ha tingut dificultats per trobar autobusos disponibles, però des de poc abans de les vuit del matí s'ha pogut posar en marxa aquest servei. Mentrestant, els viatgers de Barcelona, Girona i Figueres Vilafant s'encaminaven a trens d'alta velocitat. Derivat d'aquest incendi, i pel fet que ha caigut la catenària, un tren de passatgers que feia el trajecte Sants-Girona, ha quedat aturat a l'estació de Fornells de la Selva, i hauran de fer el trajecte fins a Girona amb autobusos. Al seu torn, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat cap a les nou del matí.

D'altra banda, es manté el confinament dels veïns més propers a la zona de l'accident, que s'ha produït a l'altura de la carretera de Barcelona i prop de la rotonda del Mas Gri. També es troba tallada la circulació viària en el tram afectat d'aquesta carretera, segons ha informat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, a través de la xarxa social X. Al lloc s'han desplaçat també operatius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Girona, dels serveis municipals de Protecció Civil i del Sistema d'Emergències Mediques (SEM), que no han hagut d'atendre cap ferit.



Els Bombers injecten 30.000 litres d'aigua

Els Bombers han injectat 30.000 litres d'aigua al vagó del trenper treure'n el gas liquat. El cap de guàrdia de la Regió d'Emergències i responsable de l'operatiu, Ferran Julià, ha explicat que el gas que a dins del vagó "crema de manera latent, com una espelma", i que amb l'operació es vol acabar-lo de treure i permetre que el vagó es pugui desplaçar amb seguretat per alliberar la via. "El perill no és massa elevat, però per precaució demanem a la gent que no surti de casa", ha explicat Julià al matí.

Ja a primera hora de la tarda, els Bombers han finalitzat l'operació per treure el gas liquat i s'ha aixecat el confinament dels veïns de la zona. L'operació dels bombers ha durat una hora i mitja. Protecció Civil ha rebaixat d'alerta a prealerta el pla d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses Transcat. Tècnics d'Adif estan revisant la infraestructura ferroviària.