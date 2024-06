Tanca el Primavera Sound amb 268.000 assistents, 15.000 més que l'edició passada

El Primavera Sound tancarà l'edició de 2024 de Barcelona amb 268.000 assistents entre els concerts al Primavera Ciutat i al Parc del Fòrum, dels quals 130.000 són usuaris únics, ja sigui amb entrada individual o abonament. El certamen creix així en 15.000 assistents respecte l'any anterior.

"Això ens converteix en el festival més gran d'Espanya i un dels més grans d'Europa", ha indicat la cap de premsa del Primavera Sound Marta Pallarès. El públic, ha explicat, ha arribat de 134 països diferents i el 59% dels 130.000 usuaris únics són públic internacional. Pallarès ha fet èmfasi que 40.000 usuaris únics són de la ciutat de Barcelona. "No som un festival que viu només de portes enfora", ha assegurat.

En una roda de premsa, el codirector del festival Alfonso Lanza ha afirmat que la d'enguany ha estat "una edició de les que fan història" i que el Primavera s'ha consolidat com a "un festival que pot ser al top 3 del món". "Ha rodat tot d'una manera perfecta i ens ho ha fet saber molta gent que ve de fora", ha afegit.

De fet, segons, Pallarès, el recinte del Fòrum ha aplegat 60.000 persones dijous, 71.000 divendres i 61.000 aquest dissabte, a les quals cal sumar els 20.000 assistents del Primavera Ciutat –29.000 a la jornada inaugural, ha subratllat– i els 26.000 previstos per al Brunch Electronic de diumenge. Sobre l'origen dels assistents, l'organització situa els nord-americans, els britànics i els italians com a públic principal, conjuntament amb el provinent de l'estat espanyol.

El Primavera i la ciutat

Pel que fa a les queixes d'alguns veïns de l'entorn, els organitzadors han destacat la "feina" que han fet "amb ells" per minimitzar les molèsties i han considerat que s'ha "treballat especialment bé" per resoldre'n preocupacions com "el so, la neteja i el desallotjament de la zona del Fòrum".



Lanza ha garantit que s'han establert uns "estàndards de qualitat altíssims" i que s'ha estat en contacte amb "alguns veïns en particular", no amb cap associació, i que els que viuen en edificis més propers al recinte "estaven molt satisfets amb els nivells de control".

Alhora, ha lloat el Parc del Fòrum com a espai "imbatible" per al Primavera Sound tant per l'extensió com per la seva ubicació, la connexió amb el transport públic i els equipaments que conté, com un auditori. Barcelona i el Fòrum, ha dit, són els "dos caps de cartell" del festival, "creat a Barcelona i amb orgull de ciutat", ha insistit.

Lanza també ha augurat que se superarà l'impacte econòmic que el festival va tenir sobre la ciutat de Barcelona l'any passat, que van calcular en 180 milions d'euros. La xifra concreta sortirà d'un estudi ja encarregat que preveuen conèixer en dues setmanes, però el codirector del Primavera ha vaticinat que sobrepassarà els 200 milions i situarà el certamen com a "segon esdeveniment amb més impacte econòmic a Barcelona després del Mobile World Congress".