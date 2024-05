Arriba el Primavera Sound 2024

Aquest dijous a la tarda, a les 16 h, torna el festival més internacional de la ciutat de Barcelona, el que per mèrits propis ha aconseguit situar-se entre els més prestigiosos de tot el món. De nou, 364 dies d'espera, i aquell pessigolleig que acompanya l'instant immediatament anterior quan una muntanya russa arrenca: tornem a estar davant d'un Primavera Sound a punt d'engegar. Ja porten vint-i-una edicions del festival, consolidat a la ciutat que l'ha fet important, després del fiasco de l'edició de l'any passat a Madrid. Des d'avui fins aquest diumenge que ve, desplegarà 263 xous per convertir Barcelona en la capital mundial de la música.

La 22a edició de Primavera Sound Barcelona ja ha començat a les sales de la ciutat, de la mà de la programació de Primavera a la Ciutat by Santander i amb el focus posat a sis espais (Sala Apolo, La (2) d'Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau i LAUT ). Gairebé un festival paral·lel al mateix festival perquè són 49 actuacions repartides entre les jornades de dilluns, dimarts, dimecres i diumenge. Ahir ja van obrir les portes del Fórum en un dia de concerts gratuïts amb les actuacions de Phoenix, Ratboys, Tropical Fuck Storm i Maria Jaume, i també pel grup fictici Stella Maris sorgit de la sèrie La Mesías.

L'hora de la veritat. Des de les primeres hores de la tarda de dijous i fins la nit de dissabte a diumenge a la matinada, el públic arribat des de 134 països podrà conèixer les particularitats de la música contemporània a través dels 15 escenaris que conformen l'ecosistema sonor del Parc del Fòrum. Les tres jornades principals de Primavera Sound Barcelona traslladaran tota l'acció a un espai on de fet no importa gaire l'experiència: tant els novells com els veterans del festival tindran molt a descobrir perquè, edició rere edició, el Parc del Fòrum sempre revela noves sorpreses. És a l'essència d'un recinte viu i ple d'estímuls.

Un festival que es pot viure alhora des d'un pati de butaques, en un club, dins d'un fosc magatzem experimental i en un estudi d'enregistrament? Per descomptat, però només a Primavera Sound: l'Auditori Rockdelux, la pista de ball Boiler Room x CUPRA, la realitat paral·lela del Warehouse by Dice i les sessions exclusives del Red Sound Studio by Etnia Barcelona són escenaris tan particulars que gairebé tindran vida pròpia dins aquesta edició. Amb gran angular. Aquesta serà, per descomptat, l'edició de Lana del Rei, Pulp, Vampire Weekend, Justice, Disclosure, Troye Sivan o Beth Gibbons, tot i que un cartell artístic tan divers i transversal com aquest obliga a obrir el plànol tot el possible per no perdre's res: la veritable naturalesa de Primavera Sound Barcelona només es pot capturar amb gran angular. De les lliçons ambient de William Basinski al jazz expansiu de BADBADNOTGOOD, del ball funk de DJ Ramon Sucesso al metall extrem de Wiegedood, de la cerca folklòrica d'Àngels, Víctor, Gloria & Javier al J-pop d'ATARASHII GAKKO!, del rap madur de Roc Marciano als experiments sonors de Phew, del reggaetó són sabor vell de DJ Playero a la cançó d'autora de Jessica Pratt, del punk sorneguer d'Amyl and the Sniffers al house espiritual de Sofia Kourtesis, del pop desfasat de Princess Superstar a la nostàlgia r&b d'Erika de Casier, de la xuleria trap de La Zowi al posthardcore incansable de Lisabö.

Com sempre, un cartell eclèctic, transversal, experimental, al que potser li faltaria algun cap de cartell pels espectadors més madurs, aquells que els encanta tota la música i que també anhelen reviure concerts de velles bandes, velles cançons, amb grups tocant en directe, com aquell històric Neil Young del 2009.

Cartell del Primavera Sound 2024.

Però com que la diversitat va molt més enllà del que és estrictament musical, Primavera Sound Barcelona seguirà conquerint noves etapes en el camí per la igualtat iniciat el 2019. Cinc anys després del primer cartell paritari quant a gènere en la trajectòria del festival, que va ser un precedent històric, Primavera Sound ja ha convertit en corrent una cosa que aquí no ho és, amb caps de cartell com SZA, PJ Harvey, Mitski, Charli XCX i Bikini Kill.

Expectants, com sempre per descobrir noves propostes musicals i nous sons, però també alertes. Ja fa massa temps que veiem una fet molt preocupant, l'actitud irrespectuosa del públic cap als artistes i als altres espectadors. Gent que de manera desacomplexada parlen, criden i molesten als que volen escoltar música, la que hauria de ser l'activitat primordial de tots els assistents a un concert. A veure si l'amor per la música fa que el públic gaudeixi i faci gaudir a tothom.

Preparats per tres dies de música non-stop, transitant per les músiques del món, en un viatge sonor irrepetible, que torna a posar la ciutat de Barcelona al centre del panorama musical mundial. Bentornada Primavera!