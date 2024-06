Tarragona vol limitar els supermercats 24 hores davant els problemes d'inseguretat

L'Ajuntament de Tarragona estudiarà si existeix una via legal per limitar o prohibir els supermercats que obren les 24 hores. Segons ha detectat la Guàrdia Urbana, aquests establiments serien un dels focus d'inseguretat i delinqüència, sobretot per la venda de begudes alcohòliques fora de l'horari permès. És a dir, més enllà de les 22:00 hores. En les darreres setmanes hi ha hagut aldarulls amb agressions a la zona dels carrers Orosi i Pere Martell, una de les quals amb una arma blanca.

L'alcalde de Tarragona, Ruben Viñuales, ha assegurat que en les actuacions policials gairebé sempre han detectat "incompliments de la normativa" per part d'aquestes botigues, sobretot pel que fa a la venda d'alcohol a partir de les 22.00 hores. De fet, detalla que s'han posat multes de 3.000 euros per aquest motiu i, fins i tot, una per reincidència que ha pujat als 8.000 euros.

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha posat en marxa un pla d'acció per reduir els delictes a l'entorn del carrer Orosi i en els primers 15 dies d'aplicació s'han fet 73 intervencions, que inclouen identificacions i denúncies, entre altres. L'objectiu és reduir les conductes incíviques, el petit tràfic d'estupefaents i altres fets delictius.

El precedent de Ciutat Vella

Hi ha altres ajuntaments catalans que han abordat la regulació de supermercats o restaurants que obren durant les 24 hores. A finals del 2022, l'Ajuntament de Barcelona va ordenar tancar des de les 22:00 hores fins a les 07:00 hores els supermercats 24 hores a 10 carrers de Ciutat Vella. També ho va fer al barri de Poblenou, on han de tancar a la nit per evitar botellots