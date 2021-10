El TC belga tomba el delicte d'injúries a la corona del seu codi penal arran del cas Valtònyc

El Tribunal Constitucional de Bèlgica ha tombat la llei d'injúries a la corona del país arran del cas per l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. Preguntat pel Tribunal d'Apel·lació de Gant, que examina l'euroordre contra el cantant mallorquí, el TC belga ha dictaminat aquest dijous que la normativa belga del 1847, que castiga amb fins a tres anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. L'alt tribunal diu que la llei belga no s'ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans.

Al·lega que aquesta llei no s'ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans

Aquesta sentència dificulta l'extradició del cantant, ja que el delicte d'injúries a la corona no permetrà aquesta entrega, però la decisió final encara està en mans del Tribunal d'Apel·lació de Gant.



El raper ha celebrat com un "benefici col·lectiu" la decisió del tribunal. En una piulada, el raper ha subratllat que sempre ha volgut "posar el cas en mans dels drets fonamentals" perquè portés a un "benefici col·lectiu". "Ho hem aconseguit, hem guanyat i Bèlgica elimina les injúries a la corona del codi penal. Jo no vaig acotar el cap, però vosaltres no m'heu deixat sol", ha apuntat Valtònyc.

Després que un tribunal de primera instància belga rebutgés l'entrega del cantant a Espanya, on va ser condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons, el Tribunal d'Apel·lació de Gant va preguntar al TC belga si aquesta norma és compatible amb la llibertat d'expressió i, per tant, si és vàlida per poder acceptar o no l'euroordre contra el cantant.



Ni la irresponsabilitat del Rei ni la posició simbòlica que ocupa a l'Estat poden justificar que la reputació del Rei estigui més protegida que la reputació d'altres persones", defensa la resolució judicial, afegint sobre la llei en qüestió: "No respon a una necessitat social imperiosa i és desproporcionada amb l'objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei".



Per això, el TC ha conclòs que la criminalització dels insults al rei belga no és necessària en la societat democràtica actual, tenint en compte que les opinions crítiques contra institucions, personatges públics o el sistema constitucional d'un estat s'emmarquen en la llibertat d'expressió, tal com marca la jurisprudència del TEDH, especialment la sentència d'Estrasburg pel cas d'Otegui i la sentència Stern Taulats per la crema de fotografies del rei a Girona.