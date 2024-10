El Teatre Muntaner de Barcelona reobre portes aquest dimarts enfocat a la comèdia

L'antiga Sala Muntaner de Barcelona reobre portes aquest dimarts sota el nou nom de Teatre Muntaner. La productora Corta el cable rojo, amb Sandra Reyes i Toni Cano al capdavant, tornen a engegar l'espai del carrer Muntaner de la capital catalana ara enfocat a la comèdia, detalla el consistori barceloní. El nou equipament escènic de la ciutat pren el relleu d'una sala que s'havia mantingut tancada des de l'any 2018 fins ara.

Els responsables s'han encarregat de programar a l'escenari situat a tocar de la plaça de Goya un seguit d'artistes del monòleg, la improvisació i, en general, l'escena barcelonina de la comèdia. La productora oferirà com a espectacle principal el muntatge del mateix títol: Corta el cable rojo. El muntatge va néixer a Madrid fa més de dotze anys, durant els quals no ha deixat de representar-se, i ha passat en els últims tres anys per sales diferents de la ciutat de Barcelona.

Així, al costat d'aquest espectacle n'hi haurà d'altres també amb l'humor com a espina dorsal i amb títols com Nozing d'Ulala produccions, que sincronitza música, humor i imatges. També els "combats hilarants contra les normes i etiquetes" a càrrec de l'artista del Bon Pastor Toni Cano, amb Traficantes de endorfinas. Cosas de padres de Raúl Massana, Magias para normales d'Isaac Jurado o Gilipollas por el Mundo de Carolina Noriega són alguns dels altres títols.

Història des del 1927

Aquest serà el renaixement d'un espai barceloní que va tenir un gran èxit durant gairebé vint-i-cinc anys, programat per l'empresari Josep Maria Coll. La història de la sala, però, comença com a Sala Emporium, el 1927, una sala de ball que es convertiria després en Muntaner 4, amb espectacles de cabaret, i, en acabat, en Shadows i en Metrópolis. La sala teatral ara "amenaça de convertir-se en la nova casa de la comèdia de Barcelona".