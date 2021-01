El temporal Filomena deixa més d'un centenar de carreteres afectades

Els efectes de la borrasca Filomena, que dissabte va deixar una gran part de Catalunya, emblanquinada, han obligat el Govern a mantenir l'alerta dels plans Neucat, Ventcat i Inuncat. Prop de 120 trams de carreteres catalanes continuen afectades pel temporal de neu, pel qual s'han tallat catorze vies i en més d'un centenar és obligatori l'ús de cadenes, mentre també es mantenen els talls en alguns serveis ferroviaris.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), ja s'ha obert l'Eix Transversal (C-25), a Girona, entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners, que estava tallada des d'ahir dissabte a les 9 del matí. A Lleida hi ha actualment una carretera tallada, la C-14, entre Tàrrega i Vilaverd, així com 63 trams en els quals és obligatori l'ús de cadenes. La província de Tarragona és la que manté més carreteres tallades, amb un total de vuit: la C-44, entre Vandellós i Tivissa, la T-330, a Arnes, la T-332, a Ulldecona, la T-710, a Falset, la TP-7402, a Porrera, la TV-3022, al Perelló, la TV-7026, en Albiol, i la T-333, a la Fatarella. A més, a Tarragona és obligatori l'ús de cadenes en 39 trams de via.

A Barcelona es mantenen dues vies tallades al trànsit, la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i la B-402, a Guardiola de Berguedà, així com 5 carreteres en què és obligatori l'ús de cadenes, entre elles la C-16, de Bagà a Bellver de Cerdanya i la BV-4031, a Castellar de n'Hug.

Per altra banda, segons Renfe, encara continua suspesa la circulació en la línia ferroviària R-15, entre Reus i Riba-roja de Túria, a Tarragona, i en les línies R-13 i R-14, entre Lleida i la Plana-Picamoixons. A més, tal com ja passava ahir, tampoc circulen els AVE i els trens de llarga distància des de Barcelona cap a Madrid, el sud i el nord peninsular.

Gruixos de 50 cm a les Terres de l'Ebre

Durant la nit ha continuat nevant especialment a les Terres de l'Ebre, on ja acumulen més de 50 centímetres en comarques com la Terra Alta. Alguns dels gruixos més importants són els registrats a Arnes, de 52 cm, Horta de Sant Joan, de 50 cm, Batea, amb 47 cm o Falset, de 46 cm. S'espera que la cota de neu d'aquest matí se situï al voltant dels 400 metres, que farà que se segueixi acumulant neu que se sumarà a la ja caiguda.