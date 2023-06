El temporal de pluja provoca diversos talls a la xarxa viària

El temporal de pluja a Catalunya ha afectat diverses carreteres aquest dimarts a la tarda, especialment allà on les precipitacions han estat més intenses, amb molta aigua en pocs minuts. La carretera B-40 ha estat tallada a l'altura de Terrassa en un tram de quatre quilòmetres des d'un quart de cinc de la tarda, a causa d'inundacions.

Les carreteres s'han vist especialment afectades a l'altura d'aquesta localitat, i s'han pogut reobrir avançada la tarda, per bé que s'han mantingut les retencions. També s'ha vist afectada la C-16 en un tram de dos quilòmetres al seu pas per Terrassa també per culpa de la pluja, així com la C-58 en uns 500 metres.

I és que ressenyable és especialment l'intens patac d'aigua que ha caigut en aquesta localitat, amb 46,2 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Aquesta virulenta afectació ha desbordat rieres i ha atrapat alguns vehicles, que han estat arrossegats pel cabal d'aigua.

Les fortes pluges d'aquest dimarts també han desbordat la riera de Santa Margarida i obligat a tallar l'N-260 a la Vall de Bianya (Garrotxa). L'aigua ha cobert bona part de l'asfalt i els Mossos han hagut de tallar el trànsit en els dos sentits.

També hi ha hagut aiguats importants a zones interiors de les comarques gironines com a Riudaura (Garrotxa), amb la riera molt carregada, i s'ha arribat a inundar una de les estances de l'escola del poble. Els Bombers també han hagut d'actuar en altres municipis com el polígon industrial de Riudellots de la Selva, on s'ha inundat el carrer Onyar, entre altres serveis menors.

La tempesta que ha afectat altres parts de Catalunya i implicat altres carreteres, com la BP-1103 entre el Bruc (Anoia) i Monistrol de Montserrat (Bages), en un tall de vuit quilòmetres. També la BV-3003 a Sant Mateu de Bages, en un punt de 500 metres, en ambdós casos per esllavissades i despreniments. La C-59 també s'ha vist afectada a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) en tots dos sentits per inundacions.

A indrets com Vacarisses (Vallès Occidental) o Òdena (Anoia) s'han registrat més de 34 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora durant les primeres hores de la tarda. A Fornells de la Selva n'hi ha hagut 32,1. Els aiguats també han afectat les carreteres urbanes de localitats del Vallès Occidental com Matadepera.

Protecció Civil ha rebut més d'un centenar de trucades a causa de l'episodi, amb l'alterta Inuncat activada, i els Bombers han fet diversos serveis. En concret, durant les primeres hores (entre la una del migdia i dos quarts de quatre de la tarda), 13 serveis a la Regió d'Emergències Centre, 6 a la Regió d'Emergències Nord, 5 a la de Girona, 4 a la regió Sud i 1 a la de Tarragona.

El MNATEC desallotjat i rieres desbordades a Terrassa

El Museu de la Tècnica de Terrassa (MNATEC) ha hagut de ser desallotjat a la tarda enmig de l'intens xàfec que ha caigut a la ciutat. L'avís que ha alertat els Bombers indicava l'esfondrament d'un mur del soterrani. Això no obstant, tot apunta que el dany no és estructural.