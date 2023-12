Temporers es manifesten amb una marxa lenta d'autocaravanes per la manca d'habitatge a la Vall d'Aran

Temporers del sector de l'esquí de la Vall d'Aran han dut a terme aquest dissabte una marxa lenta amb una trentena d'autocaravanes per la C-28, a la carretera d'accés a Baqueira Beret, per protestar per la manca d'habitatge a l'Alt Pirineu. Les comarques d'aquesta zona són les que tenen una major proporció de segones residències i, per tant, encareixen el sector immobiliari per als treballadors.



La marxa ha arrencat a les vuit del matí al pàrquing dels militars de Vielha i ha finalitzat gairebé dues hores més tard quan els treballadors han aparcat els seus vehicles al pàrquing de Baqueira 1.500. Un cop allà, els manifestants s'han desplçat fins a les taquilles de l'estació d'esquí per llegir un manifest que denunciava que les administracions "els volen fora de la Val" i per demanar solucions "factibles" davant l'elevat preu del lloguer a la zona.

"L'elevat preu del lloguer que obliga als temporers a domir en autocaravanes"

El recorregut de la marxa ha estat circular i l'han repetit fins a tres vegades. Els temporers han conduït per la C-28 cap a la rotonda d'entrada a Baqueira per després recular fins a Arties i tornar de nou al nucli urbà de l'entorn de l'estació d'esquí. La manifestació no ha provocat grans afectacions, però sí que ha causat lleugeres retencions.



"És una mostra del que passarà si ens fan anar a viure a les zones baixes de la Val", ha destacat la portaveu del col·lectiu Baqueira Somos Todos, Lis Cores, qui també ha assegurat que tornaran a organitzar una marxa lenta el divendres 8 de desembre, durant el pont de la Puríssima i quan les estacions d'esquí registren un alt nombre de visitants.

Manca d'habitatge a l'Alt Pirineu i l'Aran

El motiu d'aquesta acció és l'elevat preu del lloguer que obliga als temporers a domir en autocaravanes, malgrat estigui prohibït pernoctar en aquest tipus de vehicles a la Vall d'Aran. Per fer front a aquesta situació, l'Ajuntament de Naut Aran a Arties ha proposat dos espais on dormen un centenar de temporers, així com una àrea propera al pàrquing de Baqueira 1.500 on es poden fer estades de 72 hores com a màxim.



Tanmateix, Cores afirma que les àrees proposades "no són segures" perquè són zones inundables o prats inclinats sense lavabos o aigua corrent. Segons els manifestants, es "nota" que "no volen autocaravanes" a la Vall d'Aran.



El consistori de Naut Aran va aprovar el passat dijous en una sessió plenària una modificació de Normes Subsidiàries (NNSS) per canviar l'ús d'una parcel·la de 1.800 metres quadrats situada a Baqueira a habitatges dotacionals. La voluntat és construir 60 pisos de 30 metres quadrats destinats a 120 persones. Cores, però, no està tan segur de la seva viabilitat: "Fa 4 anys ja es parlava que es construiria un edifici. No es va fer i no es farà".