Tensió entre ERC i JxCat pel recurs de Puigdemont al TC contra la Mesa del Parlament

L'anunci de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont de presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra la Mesa del Parlament i el seu president, Roger Torrent, ha generat polèmica. Aquest dilluns al vespre es va saber que Puigdemont portarà als tribunals la decisió de retirar-li la delegació de vot el passat octubre, a conseqüència de la suspensió dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Aquest matí, ERC i Junts per Catalunya (JxCat) han defensat posicions contràries sobre la iniciativa judicial de Puigdemont.



Els postconvergents asseguren que van traslladar a Torrent a principis de mes la decisió de l'expresident. Diuen que, tot i la incomoditat del procés, el president del Parlament va entendre la decisió com a conseqüència de les recomanacions dels seus advocats, que defensen voler esgotar tots els recursos possibles per poder anar a instàncies internacionals: "No volem fer una qüestió política d'això", han assegurat fonts de JxCat en declaracions a Europa Press.



Aquesta versió ha estat negada per ERC. Els republicans asseguren tenir un "respecte absolut" cap a les decisions jurídiques de qualsevol dels líders independentistes encausats, però discrepen en les formes i en el fons de la iniciativa de Puigdemont. ERC assegura que Torrent i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, van intercanviar paraules sobre la decisió de Puigdemont de portar la suspensió al Constitucional, però que Costa va exposar que el text feia "una referència mínima" a la decisió de la Mesa.



A més, els republicans consideren que aquest recurs no era imprescindible per arribar a instàncies internacionals, contràriament a l'anàlisi que fa JxCat. Recorden que els diputats afectats per la decisió del jutge Pablo Llarena ja van impugnar la decisió sense èxit, pel que no seria necessari impugnar també la Mesa. ERC defensa la decisió presa al principi del curs polític per tal de permetre que Puigdemont pogués accedir al vot designant un substitut que votés per ell, en comptes de quedar legalment fora de l'escó.

Unitat frangmentada mesos després de les suspensions

L'evident falta d'unitat d'acció torna a posar sobre la taula les diferències entre els dos grups polítics, que es van accentuar, sobretot, durant la celebració de les primeres sessions parlamentàries del curs. En aquell moment, ERC i JxCat van haver d'enfrontar dues estratègies diferents pel que fa a la suspensió dictada per Llarena: mentre els de Puigdemont volien ignorar la decisió judicial i seguir exercint el vot, traspassant a Roger Torrent l'última paraula sobre la validesa d'aquest, ERC preferia materialitzar la substitució dels diputats suspesos i blindar les majories sense exposar a un dels seus homes forts.



Finalment, JxCat va acabar cedint a última hora amb la signatura de les substitucions, després que ERC s'aliés amb el PSC a la Mesa per confrontar la posició dels postconvergents, que insistien en mantenir la delegació de vot. El Parlament va fer una declaració política contrària a la decisió de Llarena mentre que, de facto, la cambra va acatar-la.



La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha valorat aquest matí la decisió de Puigdemont com a "xocant": "Si és un reconeixement al TC, benvingut sigui", ha dit. "Serà interessant veure cap a on deriva, però lo xocant és que s'hagi fet en contra d'una Mesa del Parlament on tenen majoria", ha valorat.