Un terç dels catalans creu que només la Generalitat hauria de decidir sobre els impostos que es paguen a Catalunya

Un terç dels catalans (33%) considera que només la Generalitat hauria de decidir sobre els impostos que es paguen a Catalunya, mentre que un altre terç (34%) és més partidari que la capacitat de decisió sigui compartida entre la Generalitat i l'Estat. Així ho indica l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), realitzada entre el 12 de març i el 19 de maig. El finançament és precisament un dels temes de debat en el marc de les negociacions posteriors a les eleccions catalanes.

Per partits, més del 70% de les persones simpatitzants de Junts i la CUP creu que la decisió sobre els impostos que es paguen a Catalunya hauria de recaure només amb la Generalitat. Un percentatge que baixa al 56% en el cas dels simpatitzats d'ERC. I un 30% dels simpatitzants republicans prefereix un model en què la Generalitat tingui més pes que l'Estat. En les persones simpatitzants de Comuns-Sumar, també hi ha una majoria partidària que la Generalitat tingui preeminència en la definició de la política fiscal.

Els simpatitzants de Junts i la CUP, els més partidaris d'un model de finançament en què la Generalitat tingui més pes que l'Estat

En canvi, en el cas dels enquestats pròxims al PSC, la majoria (51%) prefereix que sigui una competència compartida entre les dues administracions. A més, un 20% dels simpatitzants socialistes vol que només la Generalitat recapti els impostos i un 24% manifesta que la Generalitat hauria de tenir més pes que l'Estat.

El 70% dels simpatitzants del PP prefereix un model equitatiu entre la Generalitat i l'Estat mentre que entre els enquestats pròxims a Vox hi ha més partidaris de la centralització fiscal.

Precisament, en el marc de les negociacions per a la investidura, ERC ha posat un finançament singular per a Catalunya com a condició per permetre que el líder del PSC, Salvador Illa, sigui president de la Generalitat. És a dir, que Catalunya recapti totes les impostos i pagui una quota per contribuir a la solidaritat i pels serveis prestats per part de l'Estat. En canvi, els socialistes defensen que cal desplegar l'Estatut, que preveu un consorci tributari compartit entre Estat i Generalitat.

La meitat creu que no hi ha independència judicial

Més de la meitat dels catalans desaprova la independència dels tribunals i jutges. Concretament, un 30% la veu negativament i un 26% molt negativa. En canvi, un 22% creu que és molt bona o bona. Qui valora més positivament la independència de la justícia són els simpatitzants del PP: gairebé la meitat en fa una valoració positiva o molt positiva. I els segueixen els simpatitzants dels socialistes.

Per contra, els enquestats pròxims als partits sobiranistes són els que en fan una valoració més negativa: entre el 70 i el 80% creu que la independència de la justícia és dolenta o molt dolenta.

La meitat dels catalans, a favor de la limitació dels pisos turístics

Sobre la limitació dels pisos turístics, la meitat dels catalans està a favor de posar un límit a aquest tipus d'habitatge. El 25% creu que només s'hauria de limitar en els municipis turístics. Un 12% es mostra contrari a la limitació.

Encara sobre turisme, tot i que el 74% de les persones enquestades està d'acord amb què s'ha de continuar fomentant el turisme, el 49% creu que el turisme limita les activitats i l'espai públic dels veïns. El 46% dels enquestats pensa que a la seva comarca s'està arribant al