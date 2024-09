Tolo Moya vol anar a la via judicial per defensar-se del cas dels cartells: "No confio en la investigació interna d'ERC"

Tolo Moya vol anar a la via judicial per defensar-se del cas dels cartells contra els Maragall. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'exdirector de comunicació d'ERC ha argumentat: "La via judicial és la manera, ja no confio en això intern que estan fent, que no li vull dir ni investigació".

Moya creu que els "responsables de la campanya B han enganyat" Ernest Maragall. Així mateix, ha explicat que els últims dies ha aportat "noves proves" a la Comissió de Garanties d'ERC. Vol reforçar així la seva "innocència" i que se l'ha assenyalat com a "cap de turc". Moya també ha insistit que la pugna interna del partit, així com les discrepàncies entre Oriol Junqueras i Marta Rovira, no tenen "res a veure" amb la "campanya B".