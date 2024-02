Torna La Inesperada, el festival de no-ficció que reivindica  l'experiència cinematogràfica enfront Internet

El festival de cinema de no-ficció La Inesperada celebrarà la seva quarta edició del 21 al 25 de febrer a la Filmoteca de Catalunya i al Cinema Zumzeig. Amb la voluntat d'enfrontar-se a Internet i de reivindicar l'experiència cinematogràfica i les arts visuals, el festival ha programat 7 sessions amb 24 pel·lícules (4 llargmetratges i 20 curtmetratges).

La Inesperada presentarà obres de circuts culturals desconeguts a casa nostra, de països tan llunyans com Burkina Faso, Lituània o Xina o, fins i tot, de mons virtuals. Alguns dels títols més destacats d'aquesta edició són As filhas de fogo, del director portuguès Pedro Costa, o Man in Black, del compositor represaliat Wang Xilin. Es pot consultar tots els horaris i programació al seu web.



Paral·lelament a les projeccions, com cada any se celebrarà la trobada EXIT, "un espai per donar impuls, visibilitat i camins de sortida a projectes de no ficció de producció catalana". Enguany els projectes que han seleccionat són: Utkane, d'Alexander Cabeza Trigg i Maria Oblicka, Los materiales sensibles, d'Alberto Van den Eynde, La persistència, de Núria Campabadal, Strana, de Diana Mizrahi i La frontera más corta del mundo, de Román Cadafalch. Es durà a terme el dijous 22 de febrer a la seu de la SGAE Catalunya.