'Cap Butaca Buida' vol omplir 60.000 localitats de prop de 150 sales teatrals en un sol dia

La campanya Cap Butaca Buida ha posat a la venda 60.457 entrades en 145 sales de tot el país pel dissabte 16 de març: l'objectiu és omplir el màxim nombre de butaques de teatres catalans en un sol dia. De moment ja s'han venut unes 15.000 localitats de totes les arts dramàtiques. La campanya ha arrossegat prop del 50% dels espais escènics catalans en el seu primer any, més del previst pels seus impulsors, per bé que el desig és arribar al gruix de sales i omplir les 148.000 butaques disponibles.



Des del mes de desembre i fins avui mateix s'havia convidat a tots els teatres de Catalunya a formar part de la campanya, liderada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Time Out i la CCMA. 'Cap Butaca Buida' no només vol incentivar el consum teatral sinó que serà el pòrtic dels actes de celebració de la Setmana Mundial del Teatre. El sector vol que la iniciativa es consolidi com una 'Diada Nacional de Teatre'.

La compra de les entrades es fa mitjançant les vies de compra de cada teatre, sense descomptes ni una política de preus unitària, ni tampoc un espai de venda centralitzada. Això no obstant, al lloc web capbutacabuida.cat es pot consultar tota la programació i consultar el "compte enrere" de butaques plenes amb l'objectiu que arribi a zero.

El vicepresident d'ADETCA, Toni Albadalejo, ha manifestat que els organitzadors estan "més que feliços" amb l'adhesió de 145 sales teatrals (públiques, privades i també 15 ateneus), que són la meitat "dels teatres que programen habitualment" a Catalunya. Amb tot, ha indicat que enguany és només el tret de sortida d'una iniciativa que volen consolidar els pròxims anys. L'edició de l'any vinent ja té data: dissabte 22 de març.



Cap Butaca Buida és una iniciativa solidària i destinarà un 2% de la recaptació total a un projecte que utilitzi la cultura com a eina de millora i transformació social. En aquesta primera edició, l'entitat beneficiària serà Pallassos sense fronteres, de Tortell Poltrona.

Programació regular i especial

Entre els teatres adherits a la iniciativa n'hi ha que ho fan amb la seva programació habitual, però també n'hi ha d'altres que oferiran programació especial i expressa. Es tracta de casos que, o bé no fa temporada, o senzillament reprogramen pel dissabte dia 16 de març. Els responsables subratllen que totes les funcions que es realitzaran el 16 de març aniran a càrrec d'artistes i companyies professionals. Per això, alguns equipaments s'han acollit a la línia de subvenció Programa.cat per la contractació d'espectacles professionals.