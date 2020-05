Tornar a esmorzar al bar després de dos mesos i mig sense fer-ho

L’entrada a la fase 1 de la regió sanitària de Barcelona ha permès decorar les terrasses de la ciutat amb les anhelades taules metàl·liques i obrir els tendals. Al migdia d’aquest dilluns, ja hi havia veïns i veïnes de Barcelona que gaudien de l'estiu assaborint la nova normalitat amb unes braves i una cervesa. Privilegiats, o no tant, però sigui com sigui, qui pot sortir un dilluns de desconfinament a les 11.00 h és que no ha de fer teletreball. Això sí, reduint la ràtio de taules al que permet la distància social.

Les ganes de gaudir del carrer de ben segur que es notaran a les caixes registradores dels bars amb la gent que esperava fent fila índia que s'alliberés una taula de la terrassa. Aquesta era l’estampa del carrer Pi i Maragall, al barri del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, on alguns locals fins i tot han col·locat cordes per delimitar l’entrada a les taules de la vorera, elevant la futilesa d’un forn de cafès i croissant a la categoria de club nocturn. Que aquest carrer estigués tallat facilitava que la concentració de gent pogués ocupar també l’asfalt i així preservar les mesures de seguretat.

Entrant cap al Baix Guinardó pel carrer Taxdirt, una parella d’uns 70 anys pren el cafè a un bar on a les nits el jovent acostumava a omplir-lo de mitjanes de cervesa, abans del coronavirus: "Hem tingut sort, no ha calgut esperar ni fer cua", explica el Josep Lluís. "Nosaltres vivim per aquí al costat. Com que no podíem venir a esmorzar, ens hem passat el desconfinament fent els mots encreuats a l’Avinguda Gaudí", explica la Carme. Diuen que no tenen cap por de contagiar-se: "Estem tranquils. No hem tingut cap ensurt durant el confinament".

Un client al Bar Los Cuñados del Baix Guinardó. Maria Rubio

Més endavant, al bar de Los Cuñados, una cambrera atén tres taules amb la mascareta posada: "És una mica incòmode", explica la Jasmina. La seva feina consisteix a netejar taules, posar i prendre les copes tocades i begudes per gent o recollir els mocadors amb els quals els clients s’asseguren que no els queden cap resta de braves. Totes són tasques de primera línia de la Covid-19, però ara sembla que l’ambient general és més distès: "No tinc por, però he de confessar que estava molt bé a casa". Tot i els riscos i la càrrega del retorn a la feina, la Jasmina espera que la tornada al bar els millori la situació econòmica: "Tot i que serà molt més lent. La gent encara treballa des de casa i no baixa a fer el cafè del descans, ni a dinar, i de turistes no n’hi ha".



Just a sota, als Jardins del Baix Guinardó el bar-xiringuito Tsunami gaudeix de l’espai del parc per posar-hi totes les taules disponibles. Des d’aquestes hi ha una vista privilegiada per observar la disciplina social amb les franges: s’acosten les 12.00 h, la gent gran que prenia el sol i llegia el diari comença a desaparèixer progressivament per fer pas a un exèrcit de menuts i els seus pares i mares amb cara de cansats. El cuiner del bar explica que esperen el pic de gent al migdia. Encara no han cobrat l’ERTO, pel que agraeixen la tornada a l’activitat: "He hagut de pagar pis i bolquers sense ingressos durant un mes... Imagina’t".

De moment, les taules van plenes. Una, pel Ramon, que viu a la vora del parc i ha aprofitat la compra per estrenar la fase amb un cafè: "De moment no hem fet cap quedada grossa amb els amics, ja la farem". Es mostra tranquil i confiat amb la mascareta protocol·lària i a l’aire lliure. Tot i les imatges d’aglomeracions de gent a les terrasses, creu fermament que es respectaran les mesures de seguretat: "Fa dos mesos que estem tancats a casa. Ens acostumem a fixar en la gent que no ho fa bé, que també n’hi ha. Però és perquè aquesta foto crida més l’atenció. Jo crec que la gent està fent les coses bé".