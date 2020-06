Torra demanarà 15.000 milions a Sánchez per afrontar la crisi econòmica

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest divendres que reclamarà al president espanyol, Pedro Sánchez, la xifra de 15.000 milions d'euros per afrontar les conseqüències econòmiques i socials de la crisi desencadenada pel coronavirus. Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans, juntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una visita a uns terrenys on es construirà una promoció de 36 habitatges de lloguer assequible per a gent gran al Masnou (Barcelona).



Torra ha explicat que traslladarà la petició la reunió de presidents autonòmics que se celebra cada diumenge de forma telemàtica, així com que Sánchez es pronunciï també sobre les 40 propostes que cada conseller li va dirigir i que, en el seu nom, va exposar al president del Govern estatal. "L'Estat va tard i lent. Necessitem els màxims recursos. Hem previst que aquests 15.000 milions són fàcils, entre cometes d'aconseguir. Només depenen de la decisió de l'Estat perquè els aconseguim", ha sostingut el president català.

Del total de 15.000 milions, Torra ha assegurat que el Govern estatal hauria d'aportar 5.000 milions per sufragar els "extracostos sanitaris" assumits per la Generalitat, i 5.000 milions més hauria de demanar-los a la Unió Europea a través del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (Mede). Segons el president català, 2.500 milions més podria assumir-los Generalitat si es relaxa el sostre de dèficit fins a un 1%, després de qualificar d'"absolutament insuficient" el compromís de l'Executiu estatal de situar-lo en un 0,2%. Els altres 2.500 milions, ha precisat, podrien procedir dels romanents i superàvits dels ajuntaments si el Govern espanyol ho habilités, cosa que podria fer "aprovant un decret llei".



"I tot això sense tenir en compte el deute històric amb la Generalitat i el dèficit fiscal insuportable que aguantem", ha destacat Torra, assegurant que la petició de recursos i capacitat d'endeutar-se és una demanda de molts presidents autonòmics.

"Per començar a parlar de la taula de diàleg, cal que hi hagi un clima de confiança que, vist el que ha passat aquests dos mesos i mig, no hi ha"

Sobre si Sánchez li ha comunicat si es reprendrà la taula de diàleg al juliol, Torra ha assegurat que no: "Són les clàssiques opinions de Sánchez, un dia diu una cosa i demà la contrària". "Per començar a parlar de la taula, cal que hi hagi un clima de confiança que, vist el que ha passat aquests dos mesos i mig, no hi ha", ha lamentat. Així, ha acusat el Govern espanyol d'actuar amb "unilateralitat" amb les decisions que ha pres des de l'inici de la pandèmia, després d'assegurar que no els han comunicat prèviament cap decisió.