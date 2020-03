Torra dona positiu de coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, està confinat a la Casa dels Canonges, al Palau de la Generalitat, després de donar positiu per coronavirus. Ho ha confirmat ell mateix en un vídeo, després que en roda de premsa la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, expliqués que en tenia els símptomes. Torra va estar en contacte aquests dies amb el vicepresident Pere Aragonès, que ahir va donar positiu en la prova. El president seguirà amb l'activitat habitual, però sense sortir del recinte governamental. Ja tenia pensat instal·lar-s'hi mentre durés la crisi del virus. El dirigent independentista es va fer la prova fa uns dies i va obtenir resultat negatiu.



El Palau de la Generalitat ha emès una declaració del President Torra des del a Casa dels canonges on resta confinat en què ha reiterat l'exigència al Govern espanyol que autoritzi el pla de confinament a Catalunya, així com totes les mesures que ha proposat el Govern català des de divendres. "No podem deixar passar ni un minut més. Depèn de tots nosaltres", ha insistit a través de la compareixença telemàtica.

El positiu de Torra és el segon del Govern de la Generalitat després que el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va informar dilluns per Twitter que va donar positiu a la prova de coronavirus. Segons ha pogut saber Públic, la quarantena afecta a l'equip més proper del vicepresident, no a tot el Govern. Així mateix, Begoña Gómez, la dona del president espanyol, va donar positiu al Covid19 aquest dissabte.

Qui també està afectat pel Covid19 és el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El Síndic havia tingut tingut febre i símptomes respiratoris lleus, així que se li va fer la prova que va confirmar que tenia el coronavirus. Ribó es troba en aillament domiciliari i s’està realitzant l’enquesta epidemiològica per determinar els possibles contactes, ha especificat aquest diumenge l’organisme en un comunicat.

D'altra banda, l'exconseller Josep Rull està aïllat al Centre Penitenciari de Lledoners per ser un possible cas de coronavirus. Rull està aïllat a la infermeria de la presó i, si es confirma que és positiu, serà traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa. Divendres, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez també va ser aïllat a la infermeria de Lledoners, però en el seu cas per haver estat en contacte amb un possible cas de coronavirus. L'únic positiu de coronavirus confirmat entre la població reclusa que hi ha hagut fins al moment ha estat a Brians 2, fet que ha obligat a aïllat un mòdul amb 105 presos. Entre els professionals, n'hi ha un de positiu i sis sospitosos.



Tot i que sense símptomes i només per prevenció, a Catalunya hi ha més polítics confinats per la pandèmia que ha provocat en territori català 12 morts, 903 casos, 53 en estat greu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són dos dels polítics catalans que estan en aïllament per haver treballat amb funcionaris del consistori que han donat positiu al coronavirus.



El primer cas de Covid19 entre l'escenari polític a l'Estat va ser el diputat del partit d'extrema dreta Vox, Javier Ortega Smith, qui fa uns dies va publicar un vídeo en el qual presumia d'estar combatent el "maleït virus xinès" amb els seus "anticossos espanyols", tuit que va tenir la resposta del Consolat xinès que va catalogar aquest comentari de racista i que ja no està disponible a la xarxa.

Després d'Ortega Smith, el líder de Vox, Santiago Abascal, també va donar positiu després d'haver assistit a l'acte del 8 de març que el partit d'ultradreta va convocar el mateix dia que la manifestació massiva del dia de la dona. Abascal va culpar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, del contagi per no haver prohibit el seu propi acte.



De l'Executiu espanyol, la primera a donar positiu va ser la ministra d'Igualtat, Irene Montero. En conseqüència, el vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, va estar confinat per prevenció, tot i que va assistir aquest dissabte a la reunió del Consell de Ministres per acordar l'aprovació del decret llei d'Estat d'Alarma a tot l'Estat. També va donar positiu la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.