Torra: "És hora d'aplicar urgentment una política keynesiana de salvament de l'economia i dels llocs de treball"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que en paral·lel al pla de desconfinament activi immediatament un "pla de rescat" de l'economia que en els propers tres mesos permeti "salvar" les persones i les empreses. En una compareixença al Palau de la Generalitat posterior a la seva participació a la reunió dels presidents autonòmics amb el president estatal, Torra ha insistit en què "cal que aquesta crisi l'assumeixi l'Estat i les Administracions i no les persones ni les empreses".



"És hora d'aplicar urgentment en els pròxims tres mesos una política de salvament de l'economia i dels llocs de treball. Cal una política keynesiana, no podem perdre més temps". En aquet sentit, ha fet una crida a oblidar-se dels dèficits i a nivell català ha explicat que el Govern "prioritzarà" les partides dels pressupostos aprovats i lluitarà "per augmentar el topall del dèficit autonòmic", situat actualment al 0,2%, un nivell "ridícul". A més a més, com han fet ajuntaments i altres autonomies, reclama que "els superàvits dels ajuntaments estiguin a la seva disposició". L'objectiu és mobilitzar tots els recursos públics possibles per salvar empreses i persones.



A banda de proposar-li a Sánchez que l'ús de les mascaretes sigui obligatori a l'espai públic, a nivell econòmic considera que el pla de salvament de l'economia ha de garantir la "protecció als més vulnerables", el que ha de passar per "l'aprovació immediata" de la renda garantida.

Una altra mesura plantejada per Torra és "congelar el temps" a les petites i mitjanes empreses (pimes), autònoms i empreses amb una moratòria del cobrament de quotes i impostos, una política de transferències directes i subvencions per garantir la liquiditat als sectors més afectats, en comptes d'una política de crèdits i avals. "Cal que el rescat a les empreses sigui immediat i massiu", ha insistit.

"Tot el que no gastem en els propers tres mesos s'haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida"

En paral·lel, també ha demanat "claredat, transparència i antiburocràcia" per tal que tothom tingui normes clares, se supervisi la banca i no s'afavoreixi els "lobbies empresarials de sempre". Pel que fa a la urgència, ha apuntat que "tot el que no gastem en els propers tres mesos s'haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida", i ha garantit el suport del Govern a les mesures que es preguin "en favor de l'economia". "O ens concentrem molt en el país durant els pròxims tres mesos, o després ens costarà molt més sortir de la crisi",. Finalment, ha reclamat que l'Estat implanti un permís retribuït per a les famílies que tenen nens o persones dependents a càrrec.