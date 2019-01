Torra i Puigdemont reivindiquen "l'esperit Crida" com un "espai d'unitat"

La Crida Nacional per la República ha celebrat aquest dissabte el seu congrés constituent. La cita ha servit per aprovar la direcció del projecte impulsat pel president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, i el líder independentista a presó Jordi Sánchez. La candidatura principal, liderada per Sánchez, ha estat l'elegida pels assistents del congrés per liderar la Crida. El diputat de JxCat Antoni Morral serà l'encarregat de fer funcionar l'estructura durant els propers mesos, atès que Sànchez s'haurà de sotmetre al judici del Tribunal Suprem pel qual la Fiscalia l'acusa de rebel·lió i li demana 17 anys de presó.



La candidatura de Sànchez ha comptat amb 2.417 vots, mentre que la candidatura alternativa de l'advocat Jordi Ferrés i l'escriptor Oriol Izquierdo -que havien demanat el vot pels seus rivals- ha obtingut 115 suports. A la llista de Sànchez i Morral s'hi integren consellers, diputats, algun alcalde, antics dirigents de l'ANC... La consellera de Presidència, Elsa Artadi; la de Cultura, Laura Borràs; i el de Territori, Damià Calvet. També en formen part, entre d'altres, els diputats de JxCat Gemma Geis i Albert Batet, els exconsellers Ferran Mascarell i Marina Geli -ambdós antics dirigents del PSC-, l'alcalde de Montblanc i dirigent d'ERC, Pep Andreu, o els exmembres del secretariat de l'ANC Irene Negre, Marcel Padrós i Jordi Pairó.

Torra: "He acceptat l'encàrrec de president per treballar per fer la república"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat l'encarregat de clausurar el congrés constituent, qui ha reivindicat la feina feta pel Govern i Junts per Catalunya, després de les crítiques emeses des de l'ANC. Torra ha fet una crida a respondre a les amenaces amb "més unitat, llibertat i república" que, afirma, és la "fórmula perfecta" que ja es va aplicar l'1 d'octubre: "Apartar-nos de qualsevol d'aquestes paraules és trair l'esperit de l'1-O", ha dit.



Torra ha defensat, tal com ja va fer en declaracions a Catalunya Ràdio, que si no s'assoleix la independència, marxarà de l'executiu: "Jo només he vingut i només he acceptat l'encàrrec de president per treballar per fer la república. Si algun dia arribo a creure o a pensar que no tinc les forces, els suports o les capacitats per fer avançar aquest país fins a la independència, marxaré", ha reiterat. A més, Torra ha cridat a les candidatures independentistes municipals a fer una llista única a l'Ajuntament de Barcelona: "Discutim-ho entre tots".



També ha comparegut per videoconferència Puigdemont, rebut per les 4.000 persones presents a crits de 'president'. Des de Waterloo, ha apel·lat a "l'esperit crida" per poder viure en una democràcia plena, forta, de llibertats i respecte. L'expresident ha reivindicat la unitat de l'independentisme: "Tots els que creguin que hem d'anar junts i units, aquest és el seu espai polític". Defensa que a la Crida hi caben totes les ideologies que vulguin vèncer "a un Estat autoritari, i més ara que hi haurà un judici polític que s'ha muntat de forma vergonyosa". "Hem vingut per assegurar que el camí emprès l'1 d'octubre el terminarem i ens portarà a tenir un estat, amb el que tenim dret a somiar", ha sostingut.