Torra vol que la reunió amb Sánchez serveixi per pactar les "condicions" d'un referèndum

En la primera entrevista que ha concedit després d’anunciar que convocarà eleccions un cop el Parlament hagi aprovat els pressupostos del Govern, el president Torra ha assegurat que no va plantejar-se expulsar els consellers d’ERC de l’Executiu, tot i que hi havia veus que li suggerien. En paraules a El matí de Catalunya Ràdio, també s’ha referit a la reunió que mantindrà dijous de la setmana vinent amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a la qual pretén acudir amb la intenció de pactar les "condicions" d’un referèndum d’independència.



"He d'explorar si la voluntat de diàleg del Govern espanyol és sincera i lleial per negociar les condicions d'un referèndum d'independència, o si no és aquesta l'actitud", ha declarat, per afegir que "hem de veure un diàleg real i no una foto amb ponsèties", en referència a les flors que hi havia a la sala del Palau de Pedralbes on es van reunir fa més d’un any els dos presidents. Torra ha insistit que vol "garanties" i avenços per saber en quines condicions es pot exercir el dret a l’autodeterminació i pot arribar l’amnistia pels represaliats polítics.



Sobre la relació amb ERC, ha explicat que va rebre peticions perquè resolgués la crisi amb una remodelació del Govern, però que no les va contemplar perquè ell prové del món de la "unitat". " Si alguna cosa he fet aquests anys, a Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la presidència és vetllar perquè els ponts entre independentistes no es trenquin, perquè ens necessitarem sempre, ens necessitem a tots, que hem de retrobar-nos sempre en la unitat", ha argumentat per subratllar perquè "no va contemplar" expulsar ERC de l’Executiu.

Finalment, també s’ha refermat en el que ja va dir en el missatge institucional de dimecres, en el sentit que convocarà eleccions un cop s’hagin aprovat els pressupostos, uns comptes que "el país necessita". També ha tornat a criticar que el Parlament hagi acceptat retirar-li la condició de diputat, perquè això va en contra del "consens" independentista dels dies 4 i 10 de gener i perquè el deixa a la "intempèrie", ja que "obre la porta" a possibles querelles per "usurpació de funcions", com ja ha anunciat el PP.