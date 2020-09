Torrent nega que hi hagi un marge de setmanes per pactar la data de les eleccions si s'inhabilita Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que només utilitzaria el "petit marge" que hi hauria si no hi ha candidat a la presidència de la Generalitat per substituir Torra -en cas que el Suprem en confirmi la inhabilitació- per calcular que les eleccions siguin en diumenge. "No tinc a les mans el rellotge de la investidura", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Torrent, des d'un punt de vista democràtic no tindria sentit pensar que un president del Parlament "pot retenir el rellotge i el dret dels ciutadans d'expressar-se a les urnes", ha argumentat.

Torrent ha explicat que en cas de fer-se efectiva la inhabilitació de Torra, el president del Parlament tindrà un termini de 10 dies per avaluar si hi ha un candidat a la presidència de la Generalitat que pugui tenir la majoria suficient. I ha afegit que si no es donen les majories, té la potestat de no convocar el ple d'investidura. En aquest escenari, Torrent ha assenyalat que la doctrina diu que hi ha d'haver un acte parlamentari equivalent a una investidura fallida, per tal de constatar que s'han acabat els deu dies i que comença a córrer el compte enrere de dos mesos fins a dissoldre el Parlament. Quan es compleix aquest termini es convoquen les eleccions automàticament al cap de 54 dies. En total, es calcula que els temps necessari per tot el procés són al voltant de 124 dies.



El president del Parlament s'ha referit a aquest "petit marge" que té per decidir quan es fa l'acte equivalent a una investidura fallida si no hi ha possible candidat. I ha deixat molt clar que només l'utilitzarà per calcular que les eleccions siguin en diumenge però "per a res més". Per tant, ha afegit que no es pot jugar a allargar el calendari en "setmanes o mesos". Torrent ha assegurat que durant el període d'interinatge del Govern, que ERC vol que sigui el més breu possible, continuaran havent-hi sessions de control al Parlament i ha afegit que s'haurà de veure com es concreta, sense donar més detalls.