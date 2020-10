Torrent situa les eleccions al 14 de febrer si no hi ha candidat a la presidència amb "expectatives reals"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha situat les eleccions catalanes al 14 de febrer si no hi ha candidat a la Presidència amb "expectatives reals" de ser investit. Així ho ha dit en una entrevista a Rac 1. L'anunci de la data ha rebut crítiques per part de dirigents de JxCat, que han denunciat que no en sabien res i que la data s'hauria d'haver acordat.



Torrent ha explicat que el 15 d'octubre acaba el termini de 10 dies hàbils per fer la ronda de contactes amb els grups i determinar si hi ha alguna candidatura "amb una majoria suficient per poder tenir èxit". I ha avançat que avui mateix ja començarà aquests contactes, tot i que no ha especificat amb quin grup parlamentari. Torrent ha explicat que les eleccions apunten al 14 de febrer per evitar que siguin entre setmana, ja que el termini formalment acabaria el 10 de febrer. Inicialment s'havia especulat que els comicis serien el 7 de febrer, però finalment serien una setmana després com a conseqüència de la no publicació al BOE del cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat.

El president de la cambra catalana ha deixat molt clar que durant aquests dies avaluarà si hi ha un candidat a la Presidència de la Generalitat que "tingui expectatives reals per poder ser investit", ja sigui en primera o en segons volta, quan només són necessaris tenir més vots a favor que en contra. En cas de constatar que no hi ha candidatura amb els suports suficients, ha explicat que hi ha d'haver un acte de la presidència del Parlament per certificar la situació i perquè comenci l'etapa de dos mesos, en la què hi podria haver igualment un debat d'investidura. En cas que s'acabin els dos mesos sense investidura, automàticament es convoquen les eleccions per als 54 dies següents.



Tenint en compte aquests terminis, les eleccions se situarien el 10 de febrer, un dimecres. I amb la pandèmia, ha defensat que és millor un diumenge per evitar obrir les escoles entre setmana com a seus electorals. I per fer coincidir els comicis en diumenge 14 de febrer, Torrent ha explicat que utilitzarà el "petit marge" que té per decidir quan fa "l'acte equivalent" a una investidura fallida.

Crítiques de Budó i Borràs

En assabentar-se de l'anunci de Torrent, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha denunciat que "no és normal que hi hagi hagut aquesta manca de comunicació entre el Parlament i el Govern, però estic segura que tindrem les explicacions oportunes de per què ha passat això". Ho ha dit en una entrevista a la Ser. La diputada al Congrés de JxCat Laura Borràs hi ha afegit que "aquestes qüestions haurien d'acordar-se". Borràs ja ha anunciat que optarà a ser la cap de llista de JxCat.