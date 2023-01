Tot el que has de saber de la preinscripció escolar 2023-2024

El Departament d'Educació ha fet públics els terminis en què les famílies han de fer la presentació inicial de sol·licituds abans de la matrícula. Enguany, com a novetat, ha avançat uns dies les dates de preinscripció per a l'FP de grau mitjà del curs 2023/2024.

Així, els alumnes de continuïtat de 4t d'ESO podran presentar les sol·licituds per cursar un cicle formatiu de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny del 12 al 18 d'abril i la resta de l'alumnat entre el 9 i el 15 de maig. Pel que fa a l'FP de grau superior, el termini serà del 26 de maig a l'1 de juny, un dia abans en comparació a l'any passat.

La preinscripció, però, començarà com sempre per als alumnes d'infantil i primària, que es podrà fer del 6 al 20 de març. Del 8 al 20 de març serà el torn de secundària i per a batxillerat serà del 20 al 26 d'abril.

Matrícula

Un cop feta la preinscripció, la matrícula està prevista del 20 al 28 de juny per a infantil, primària i secundària; del 22 de juny al 3 de juliol per a batxillerat; del 3 al 7 de juliol per a l'FP de grau mitjà; del 30 de juny al 7 de juliol per als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà; i del 19 al 24 de juliol per a l'FP de grau superior.