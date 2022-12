El sindicat majoritari de mestres i professors convoca una nova vaga als centres educatius al gener

El sindicat majoritari de mestres i professors USTEC ha anunciat aquest divendres al matí la convocatòria d'una vaga per al 25 i 26 de gener a tots els centres d'educació primària i secundària de Catalunya. Entre les principals reivindicacions demanen revertir les retallades, negociar el calendari del curs, un pacte d'estabilitat del personal interí i el retorn dels sexennis amb certes condicions. A diferència de les convocatòries anteriors, aquesta només és de la Ustec.

L'aturada coincidirà amb les mobilitzacions anunciades pels metges. De fet, la coincidència de dates, segons ha dit la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, pretén "mostrar que es tracta dels dos sector més perjudicats", que a la vegada són els "pilars bàsics de tota la societat".



Aquesta nova convocatòria arriba després que el setembre, els sindicats i el Departament d'Educació arribessin a un acord per evitar aturades durant l'inici de curs. En aquest cas, el Govern es va comprometre a contractar 3.500 docents més i injectar 170 milions al sistema educatiu català, que permetrà que els mestres i professors passin a tenir una hora lectiva menys i recuperin l'horari lectiu d'abans de les retallades. Aquesta reducció es farà efectiva precisament a partir del gener, després de les vacances de Nadal.



Segons han detallat aquest divendres la representant d'USTEC, Iolanda Segura, i el coordinador en funcions d'Acció Sindical, Andreu Mumbrú, la demanda principal és revertir les retallades, negociar el calendari, un pacte d'estabilitat i el retorn dels sexennis.



Metges de Catalunya manté la vaga del 25 i 26 de gener

Al mateix temps, Metges de Catalunya ha registrat aquest divendres al Departament d'Empresa i Treball la convocatòria de vaga de facultatius els dies 25 i 26 de gener en veure "totalment insuficients" les mesures presentades durant la negociació dels convenis del Siscat i de l'ICS. Un mes després d'anunciar l'aturada, el sindicat diu que encara no ha rebut cap proposta formal per part del Departament de Salut que respongui a les seves reivindicacions.

Metges de Catalunya retreu a Salut que fins ara "no s'hagi pres seriosament la convocatòria" i ho hagi confiat tot a les negociacions dels convenis col·lectius, quan hi ha qüestions cabdals, com la revisió de les condicions assistencials, que "ultrapassen l'àmbit de negociació de les relacions laborals".

Per la seva banda, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat que, si no hi ha canvis d'última hora, avui se signarà el conveni del Siscat, amb una pujada de sou "considerable". En declaracions a Ràdio 4 i La 2, Balcells ha parlat de "pas gegantí" en la millora de les condicions laborals dels professionals: "significarà un abans i un després". El conveni de l'ICS està previst que se signi en el primer trimestre.

També ha anunciat un pla d'accessibilitat al sistema sanitari, especialment a la primària, especialitats i proves complementàries, així com un pla per fer front a la manca de professionals, on s'incentivarà que els metges allarguin l'edat de jubilació.