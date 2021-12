Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita ja per rebre la tercera dosi

Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid a partir d'aquest dilluns. La major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació "progressivament" a partir d'aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant. D'altra banda, ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació, que preveu entre d'altres deixar de fer proves a tots els contactes estrets.



Tots els contactes amb positiu hauran de fer, però, quarantena de deu dies, estiguin o no vacunats, a partir d'aquest dijous vinent. L'aïllament obligatori pels contactes estrets només té dues excepcions: Els residents dels centres residencials que tinguin una cobertura de la dosi de reforç superior al 85% i els sanitaris i sociosanitaris que han rebut una prova negativa de qualsevol mena La previsió és arribar als 500 crítics en UCI a finals d'any.

Les darreres dades, desbocades

Respecte a les dades pandèmiques d'aquest dilluns, el Departament de Salut ha declarat 136 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (1.280) i tres crítics més a l'UCI (310). En paral·lel, l'Rt baixa d'1,73 a 1,70, mentre que el risc de rebrot puja 47 punts i és ara de 1.179. Salut ha declarat 4.082 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.037.782 casos. En les darreres 24 hores s'ha notificat una mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.306. L'11,46% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 674,31 a 712,87, mentre que a 7 dies puja de 446,64 a 456,73.