El tramvia de la Diagonal entre Glòries i Verdaguer es posarà en marxa a principis de l'any que ve

El tramvia que unirà les Glòries amb Verdaguer a través de la Diagonal es posarà en marxa "d'aquí un any", és a dir, el març del 2024. Ho ha dit aquest dilluns la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, en una visita a les obres amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez, entre d'altres. Els operaris han fet la primera soldadura de les vies, a l'alçada de la futura parada de Sicília, on també ja s'ha instal·lat la marquesina.

El nou tram entre Glòries i Verdaguer unirà els dos punts en uns 7 minuts i, segons xifres del consistori, la seva posada en marxa incrementarà en un 58% el nombre de passatgers en dies feiners. Amb la unió dels tramvies, els usuaris podran enllaçar amb tres línies de metro (L1, L2, L4 i L'5) i tretze línies de TMB, a més de tot el Trambesòs.

Quant a la urbanització de la zona, entre la plaça de les Glòries i el carrer Girona, es guanyaran 8.400 metres quadrats per als vianants, 2.500 metres quadrats per a les bicis i 5.000 metres quadrats per a les àrees verdes, segons ha assenyalat l'Ajuntament en un comunicat. Colau ha defensat que la unió del tramvia per la Diagonal "serà una icona de la Barcelona del segle XXI i del futur" i ha assenyalat, en declaracions recollides per l'ACN, que serà una "infraestructura" per fer front a l'emergència climàtica.

En el nou tram, els trens no tindran subministrament elèctric a través de la catenària sinó per un carril del sistema d'alimentació contínua per terra (ACT), enlloc de la clàssica línia aèria de contacte. Serà el primer cop que s'instal·li a l'Estat i consta un tercer carril segmentar en parts conductores i aïllants que alimentaran els tramvies per sota.

El tram fins a Francesc Macià, dependrà del proper alcalde

Un cop acabades les obres entre Glòries i Verdaguer, aleshores caldrà enllestir la segona fase de la connexió del tramvia fins a Francesc Macià. De moment, s'ha adjudicat la redacció del projecte, que està previst que es presenti a principis del 2024. Aquest últim tram, però, dependrà del proper alcalde de Barcelona, que serà escollit en les eleccions municipals del 28 de maig.

Sobre aquest assumpte, l'alcaldessa de la capital catalana ha replicat als candidats contraris a la unió del tramvia, com Daniel Sirera (PP) o Xavier Trias (Junts), que ja ha anunciat que si és alcalde no continuarà endavant amb el projecte. "No té sentit començar la connexió i deixar-la a mitges", ha dit Colau, que ha recordat que és una obra que compta amb el consens de les diferents administracions implicades, també de la Generalitat.

En aquesta línia, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha remarcat que la unió del tramvia és un "exemple clar i evident" de l'entesa necessària entre administracions. "Si no hi som tots no passa", ha comentat.