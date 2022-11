Trànsit limitarà la velocitat a tot el tram de l'AP-7 paral·lel a la B-30 a un màxim de 100 km per hora

El Servei Català de Trànsit i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han acordat actuar en quatre trams de l'autopista AP-7, en concret sobre 83 quilòmetres, limitant i controlant la velocitat per reduir la sinistralitat i les congestions. El principal punt en què s'actuarà correspon als 19 quilòmetres d'autopista paral·lels a la B-30, al Vallès, on es crearan trams de velocitat variable de 100 o menys km/h.

També es limitarà la velocitat a 100 km/h entre Calafat i l'Ampolla, i entre Altafulla i Constantí, direcció sud, s'hi col·locarà un radar de tram per garantir que no se superen els 120 km/h. Finalment, a la ronda de Girona, un dels quatre carrils es convertirà en un vial reservat a les incorporacions i sortides. No hi ha encara, però, una data concreta per la posada en marxa de les mesures.

Des que l'estiu de l'any passat van retirar-se'n els peatges, el trànsit ha augmentat moltíssim a l'AP-7, així com la sinistralitat, amb contínues retencions i cues quilomètriques pràcticament a diari. Aquesta situació és la que va portar a les autoritats de mobilitats a posar damunt la taula la limitació de velocitat, que ara es convertirà en una realitat.