Trànsit restringirà la circulació de camions per l'AP-7 durant l'operació sortida del pont de la Puríssima

El Servei Català de Trànsit preveu que durant l'operació sortida del pont de la Puríssima marxin de l'Àrea Metropolitana de Barcelona més de mig milió de cotxes. Per aquest motiu, es prendran mesures especials en una de les vies més transitades: l'AP-7. En aquest sentit, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que s'habilitaran carrils addicionals i es restringirà la circulació de camions. A aquestes dues mesures cal afegir la reducció a 100km/h del límit de velocitat al tram del Vallès de l'AP7, anunciada fa només uns dies pel Departament d'Interior.

De fet, en una roda al barri de Can Gener de Sant Cugat, Elena ha reivindicat la importància de la implementació del nou límit de velocitat en el tram vallesà, que s'emmarca en un nou pla d'actuació per rebaixar el nombre d'accidents a l'autopista des de la eliminació dels peatges. En el primer cap de setmana des que va entrar en vigor la nova normativa, els Mossos d'Esquadra han multat 450 conductors per superar els 100km/h permesos.

El conseller ha explicat que "era una reivindicació des de feia mesos i que ha de contribuir a reduir l'accidentalitat en una via que concentra 23 víctimes mortals enguany, un 15% del total de víctimes a les carreteres del país". El titular d'Interior ha demanat a l'Estat espanyol "celeritat en els tres trams que encara segueixen pendents que són els trams de Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre perquè també s'apliqui el nou límit el més aviat possible".



Mesures especials pel pont de desembre

Des del Servei Català de Trànsit es preveu que hi hagi dues operacions sortides i dues de tornada pel pont de la Puríssima: les d'un primer pont, del divendres 2 al dimarts 6 de desembre, i les d'un segon, del dimecres 7 al diumenge 11. Davant del volum de mobilitat previst, es posaran en marxa una sèrie de mesures extraordinàries.

Trànsit habilitarà carrils addicionals, prohibirà la circulació de camions el diumenge 11 a l'AP7 entre les 17:00 i les 21:00 hores i reforçarà la presència del cos policial català al conjunt de les carreteres del país pel pont de la Puríssima. Així mateix, en les operacions sortida del dia 2 i el dia 7 hi haurà limitació de circular per la dreta i a 80 km/h en el tram central de l'AP7 (Granollers-Martorell) i en la zona del sud de l'AP7 on només hi ha dos carrils.

En les operacions de retorn hi haurà limitacions de circular per la dreta i a 80 km/h en aquells trams de l'AP7 on es col·loquin carrils addicionals en sentit contrari.

Joan Ignasi Elena ha tornat a fer una crida a extremar la precaució a la carretera. "Prevenir víctimes mortals depèn de l'autoresponsabilitat de cadascú", ha insistit. "Darrere de cada víctima mortal i de cada ferit greu hi ha famílies destrossades, i uns segons de distracció al volant poden ser determinants", ha dit.