Trapero denunciarà la "persecució injusta" que va patir en l'Operació Catalunya

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero portarà als tribunals la "persecució injusta" que va patir en l'anomenada Operació Catalunya per part "d'individus que no tenien cap habilitació legal per fer-ho". Ho ha anunciat aquest dimecres en un comunicat remès a diversos mitjans, després de conèixer que va ser objecte de l'entramat orquestrat pel Ministeri de l'Interior amb Jorge Fernández Díaz al capdavant.

Trapero ha remarcat que totes aquestes "invencions i falsedats van trobar un reflex acrític i col·laboratiu en determinats mitjans de comunicació que ho van difondre de manera espúria". El responsable dels mossos s'ha referit així a l'intent d'implicar-lo en el cas Macedònia de tràfic de drogues, després de les noves informacions de La Vanguardia i eldiario.es sobre l'Operació Catalunya.

A més, també ha recordat que tot plegat va tenir "conseqüències judicials severes i injustes" per a persones a càrrec seu, amb una persecució "ininterrompuda" durant una dècada. D'aquesta manera també s'ha referit així a persones com ara el subinspector Josep Ranea, que va ser empresonat i després absolt.

"Com a funcionari, però especialment com a ciutadà, comprovar que altres funcionaris i càrrecs públics em perseguien és indignant, frustrant i decebedor", ha continuat el major, que s'ha preguntat què s'ha pogut fer a ciutadans anònims si a ell li han fet això. Per Trapero, tot plegat demostra una "degradació institucional i de la gestió pública" que fa temps que ell mateix percep "amb tristesa i amb preocupació".

Nous documents revelen 34 investigacions

Segons la investigació periodística dels dos rotatius, entre el novembre del 2014 i el juny del 2016 es van fer 34 investigacions a càrrecs catalans sobre les seves finances i les seves relacions familiars. Segons unes notes informatives de José Manuel Villarejo (amb data del 2013), Interior va intentar implicar Trapero en aquest cas Macedònia de tràfic de drogues.

L'objectiu de l'operació era que el jutge de Barcelona Joaquín Aguirre acabés imputant el cap dels Mossos, amb especial interès pel cas de Trapero. En concret, es va intentar acusar diversos agents d'aquest cos per la seva suposada implicació en l'ús de diners procedents del narcotràfic per pagar confidents i en benefici propi.

A més de Trapero, entre els investigats d'aquestes noves informacions també hi ha el llavors president de la Generalitat Artur Mas, a qui se li atribueixen 90 milions en comissions, i Xavier Trias, per suposada corrupció urbanística. Així mateix hi ha una investigació sobre Carles Puigdemont per la seva gestió com a alcalde de Girona, arran d'uns contractes de compravenda d'obres d'art.