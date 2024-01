Les noves informacions sobre l'Operació Catalunya indignen però no sorprenen l'independentisme

Les noves informacions sobre l'Operació Catalunya, que assenyalen directament Mariano Rajoy com a coneixedor de la guerra bruta contra els partits independentistes, indignen però no sorprenen l'independentisme. "No ens sorprèn gens. L'Estat espanyol, amb les seves clavegueres, ho ha intentat tot i ha fracassat. Avui, encara és més evident que la independència és l'únic camí", ha escrit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a través del seu compte d'X.

Una investigació conjunta de La Vanguardia, ElDiario.es i El Nacional revelen que l'expresident espanyol no només estava al corrent de l'Operació Catalunya, sinó que el seu govern va utilitzar la cúpula policial del Ministeri de l'Interior, aleshores controlada per Jorge Fernández Díaz, per investigar al marge de la llei partits independentistes durant almenys cinc anys, des de la Diada massiva del 2012 i fins al 2016, abans de l'1-O.

Sánchez carrega contra les "palanques de l'Estat" del PP

Les reaccions a les noves informacions no s'han fet esperar i, com era de preveure, han estat molt dures contra l'Estat i les seves clavegueres. Fins i tot Pedro Sánchez ha parlat sobre l'assumpte. El president espanyol ha dit en una entrevista a RNE que els documents mostren la utilització "partidista" que el PP va fer de les "palanques de l'Estat".

"Usar mecanismes de l'Estat per perseguir adversaris polítics té pocs exemples en altres democràcies consolidades"

"Des que nosaltres vam arribar al govern d'Espanya no s'utilitzen aquestes palanques per a res més enllà de garantir la seguretat dels ciutadans, però no per interessos partidistes com clarament es demostra en aquestes informacions", ha al·legat Sánchez. A parer seu, aquest tipus de situacions confirmen la necessitat de realitzar

"Usar mecanismes de l'Estat tan importants per perseguir adversaris polítics té pocs exemples en altres democràcies consolidades", ha afegit Sánchez. En aquest sentit, ha asseverat que hi ha una "clara responsabilitat", com a mínim "política", sobre el que ha qualificat d'un dels capítols "més lamentables" de la història democràtica espanyola.

Junts demana la compareixença de Rajoy al Congrés

En la línia del que ha proposat Sánchez, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a demanar la compareixença de Mariano Rajoy al Congrés. Turull ha recordat que, en el marc de la negociació sobre la Mesa del Congrés, el seu partit va acordar amb el PSOE "reactivar" la comissió d'investigació i que no hi hagi vetos creuats.

"Ratifica la percepció que molts teníem"

En una entrevista a TV3, Turull s'ha mostrat convençut que aquesta vegada tirarà endavant (la compareixença). "A partir d'aquí demanarem totes les responsabilitats que se'n puguin derivar", ha afegit.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha titllat de "totalitari" que l'Estat utilitzés els instruments de tots per combatre la dissidència política. "Ratifica la percepció que molts teníem", ha constatat a Catalunya Ràdio. "Parteix de la idea que l'Estat soc jo i tot el que va en contra meva va en contra de l'Estat i puc usar tots els instruments i serveis per combatre-ho. És una idea molt totalitària. Igual acabem sabent qui és M.Rajoy", ha ironitzat.



"L'Operació Catalunya es pagava amb fons públics"

Pel que fa a les entitats independentistes, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat que a l'Estat "tot s'hi valgui" per apaivagar el moviment sobiranista. "La impunitat és això", ha dit Antich en un missatge publicat a X, on ha assegurat que la guerra bruta antidemocràtica contra l'independentisme es pagava amb fons públics".

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recordat a través d'un missatge d'X que "la Moncloa mai ha dubtat a usar tota la maquinària repressora per intentar tombar l'independentisme". "La Fiscalia no actuarà perquè l'Estat espanyol està totalment corromput", ha afirmat. "L'únic camí, la independència", ha culminat.