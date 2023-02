La justícia espanyola investiga per primera vegada l''Operació Catalunya' i imputa Villarejo

Un jutjat de Madrid ha admès a tràmit, amb l'autorització de la Fiscalia, una querella de l'expresident del Barça Sandro Rosell contra l'excomissari Villarejo i altres comandaments policials de les anomenades clavegueres de l'Estat en el marc de l'Operació Catalunya. És el primer cop que la justícia espanyola investiga la suposada guerra bruta de funcionaris, policies, polítics, membres de la judicatura i dels mitjans de comunicació contra l'independentisme per desacreditar el moviment polític.

De moment, segons ha avançat La Vanguardia i Crónica Libre, el jutjat investigarà l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, l'exinspector i soci de Villarejo Antonio Jiménez Raso, l'inspector de la UDEF Alberto Estévez i un exagent de l'FBI destinat a l'ambaixada nord-americana a Madrid, Marc Varri. Els dos últims haurien col·laborat per demanar a Estats Units una comissió rogatòria internacional per uns suposats suborns de Rosell a la Confederació Brasilera de Futbol. Cal recordar que Rosell va estar entre reixes durant dos anys i sense cap condemna, per després ser absolt.

El jutge els invetigarà pels delictes d'organització criminal, falsedat en document oficial, denúncia falsa, detenció il·legal i malversació de fons públics, ja que bona part de les feines es van pagar amb càrrec als fons reservats del Ministeri de l'Interior.

L'Audiència Nacional havia rebutjat investigar-ho

Rosell va interposar la querella contra Villarejo arran de diverses informacions periodístiques, entrevistes del propi comissari jubilat i les seves agendes i àudios filtrats. Però l'Audiència Nacional va rebutjar incorporar la causa al cas Tandem, que investiga l'excomissari pels seus negocis privats mentre era funcionari policiail. Ara, però, un jutjat ordinari sí que ha vist indicis de delicte i podria incorporar-hi querelles d'altres afectats que ja havien estat rebutjades.

Segons la querella, l'Operació Catalunya hauria començat el novembre del 2012 quan l'aleshores líder del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, va donar a Villarejo una llista amb una desena noms de polítics independentistes i empresaris vinculats al sobiranisme perquè els investigués i en tragués draps bruts.

Entre aquests noms destaquen els d'Artur Mas, els exconsellers Felip Puig i Jaume Giró, Oriol Pujol, i els empresaris Carles Sumarroca, Mauricio Casals, del Grup Planeta, o Carlos Godó, entre altres. A més, Sánchez-Camacho li va donar a Villarejo el contacte de Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola, perquè li donés més informació.