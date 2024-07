El traspàs de l'R1 de Rodalies començarà el gener del 2025

Ja hi ha data per a l'inici del traspàs de la infraestructura de la línia Rodalies R1: el Departament de Territori i el Ministeri de Transports preveuen que el procés comenci el gener del 2025. És el principal resultat de les negociacions que han mantingut les parts en el marc de la segona reunió de la comissió de seguiment del traspàs de Rodalies, que s'ha celebrat de forma telemàtica aquest dijous.

L'objectiu és tenir llesta tota la documentació sobre la infraestructura, la seguretat, la senyalització i les estacions de l'R1 abans del 31 d'octubre i, un cop analitzada, elevar la proposta de traspàs als òrgans competents el primer mes del 2025. A més, s'ha tancat un "principi d'acord" per reforçar el finançament de Rodalies amb diversos compromisos, que s'hauran d'aprovar a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Financers.

Per la seva banda, el Govern assegura que el desembre de l'any vinent s'iniciarà, també, el procés per al traspàs a la Generalitat de les línies R2 i R3. Així mateix, ambdues administracions han acordat estudiar la inclusió de les infraestructures de l'R4 i R16 en els trams a transferir a la Generalitat, segons les fonts de l'executiu català. Pel que fa al Pla de Rodalies, s'està treballant en un nou pla d'inversió de Rodalies per al període 2026-2030, afegeix.

"Primeres passes" per la nova societat

El govern espanyol també ha explicat que s'estan fent les "primeres passes" en la definició dels "elements substancials" de la nova societat mixta que ha de substituir Renfe en la prestació del servei de Rodalies un cop traspassat, "com a pas previ per poder-ne determinar la forma jurídica". La Generalitat està "treballant en una proposta inicial d'estatuts", detalla el ministeri estatal.