Treballadors de l'espectacle es manifesten amb una marxa lenta de 300 vehicles a Barcelona per demanar ajudes pel sector

Uns 300 vehicles han participat aquest dilluns a Barcelona en una marxa lenta per reclamar mesures "concretes i valentes" per a la indústria de l'espectacle davant la crisi de la Covid-19. La convocatòria, amb el lema "Fem visible la indústria de l'invisible", ha reunit uns 500 treballadors a l'aparcament del Palau Sant Jordi, emblema d'un sector dedicat al muntatge, el so o la llum de tot tipus d'esdeveniments.



La marxa ha recorregut la Gran Via fins a la delegació del Govern espanyol, on han llegit un manifest. "Perilla la supervivència de moltes empreses, s'han anul·lat des de grans festivals a les festes majors. Estem a zero", ha dit a l'ACN Joan Carles Martín, president de l'Associació de Professionals de l'Audiovisual Català (Apac).



La convocatòria ha reunit tot tipus de professionals que es dediquen a la indústria de l'espectacle, molt vinculada al sector cultural però també en contacte amb l'hostaleria i el turisme. Es tracta de responsables de muntar esdeveniments que van des del Mobile World Congress (MWC) a les festes majors de poble, fabricants, distribuïdors, equips tècnics, llogadors, consultors, escenògrafs, il·luminadors, tècnics de so i il·luminació, producció i promotors d'esdeveniments, entre d'altres.

"Quan el públic entra a un gran esdeveniment, veu un escenari muntat, uns artistes, però no veu mai tota la gent que hi al darrere que ho fa possible. Són necessaris", reivindica Martín, organitzador de la convocatòria.



Les principals reivindicacions del sector són la pròrroga dels ERTO més enllà del 30 de juny, flexibilitat en la reincorporació esglaonada dels treballadors, exoneració del 100% de les cotitzacions pels treballadors en ERTO o ajornaments en pagament d'impostos.



Davant la impossibilitat de fer grans esdeveniments, la indústria demana adequar la reincorporació de les plantilles en funció de l'activitat empresarial. "Sinó, no tenim garantia de la nostra continuïtat com a empresa ni com a sector", assenyala Martín, que recorda que l'aturada es remunta en alguns casos al mes de febrer.

Un dels principals factors és l'estacionalitat, que suposa un problema tant pels festivals d'estiu que no se celebraran com per esdeveniments corporatius o congressos d'empreses que han perdut aquesta primavera els ingressos. "No seran quatre mesos d'aturada, preveiem que siguin set mesos si tot va bé", assegura Martín, "molt de temps si no es prenen mesures per poder mantenir les empreses sense activitat".