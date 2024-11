Una trentena de cotxes arrossegats per la riera a Cadaqués després d'una forta tempesta la matinada de divendres

Una forta tempesta ha provocat el creixement de la riera a Cadaqués (Alt Empodrà) aquesta matinada, que ha acabat arrossegant una trentena vehicles que hi havia aparcats, tot i que hi havia l'avís activat per no fer-ho, segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha apuntat que les pluges poden haver superat els 100 litres per metre quadrat.

Els cotxes han anat baixant fins a quedar taponant el pont del Casino. L'aigua també ha entrat a alguns locals que estan a prop de la riera. Els Bombers han revisat tots els vehicles i han comprovat que no hi havia danys personals.

Així baixa la riera de Cadaqués, després de la pluja intensa i continuada d'aquesta matinada on, molt probablement, s'han superat els 100 mm de precipitació.



Vídeo de @HugoScoccia pic.twitter.com/0bFGHZiFRf — Meteocat (@meteocat) November 8, 2024

Els Bombers han rebut l'avís a les 3:54 hores i han desplaçat dues dotacions a Cadaqués. Durant dues hores i mitja han estat revisant els vehicles que han estat arrossegats per l'aigua i han constatat que cap d'ells havia arribat al mar, ja que han quedat atrapats al pont. L'alcaldessa ha explicat que ara la prioritat és treure els cotxes d'aquest punt.

D'altra banda, el cos d'emergències ha atès vuit avisos al Baix Empordà, principalment per inundacions de baixos.

47,1 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà

El Meteocat ha emès un avís d'observació per acumulació de pluja aquesta matinada per a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, amb pluges de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. La tempesta ha caigut amb insistència al cap de Creus i altres punts de la Costa Brava i la Serra de l'Albera.

A la Tallada d'Empordà s'han registrat 47,1 litres per metre quadrat i a Portbou s'han recollit 16,6 litres per metre quadrat en mitja hora, arribant als 48 en tres hores.