Tres activistes per la pau inicien una vaga de fam perquè el Govern espanyol aturi el comerç d'armes amb Israel

Tres veterans activistes per la pau han començat aquest dijous una vaga de fam per contribuir a un posicionament "immediat" del Govern espanyol en la causa palestina. Els tres vaguistes, Gabriela Serra -també exdiputada de la CUP-, Llum Mascaray i Martí Olivella, demanen que com a mínim es compleixin dues mesures que consideren que exercirien més pressió perquè s'aconsegueixi un alto el foc permanent a Gaza.

D'una banda, reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que posi fi al comerç d'armes amb Israel i, de l'altra, que Espanya doni suport a la denúncia de Sud-àfrica contra Israel per genocidi a Gaza davant de la Cort Penal Internacional (CPI) de Justícia de l'ONU per genocidi a Gaza.

Els activistes han explicat que la vaga de fam serà una acció més per "sumar" a les accions per la pau a Palestina. A més, volen que el Parlament aprovi una proposta de resolució de suport a la denúncia sud-africana. La CPI ha conclòs que algunes de les acusacions de Sud-àfrica a Israel per genocidi són "plausibles".

Segons han dit, subsistiran només amb aigua i mantindran la vaga amb un únic límit, si l'equip mèdic que els farà seguiment detecta un risc per a la seva salut. L'acció compta amb el suport de la Comunitat Palestina de Catalunya, l'Associació catalana de Jueus i Palestins - JUNTS i Lafede.cat.

"Es manté el comerç d'armes amb Israel i això fa que Espanya estigui participant del genocidi"

"Algunes declaracions del Govern espanyol davant dels atacs a Gaza ens han sorprès pel coratge que han transmès, però el fet és que manté la compra i venda d'armes amb Israel i això fa que estigui participant del genocidi", ha denunciat Gabriela Serra.

Els activistes han subratllat que aturar aquest comerç simplement és "una obligació legal", ja que la normativa actual a l'Estat prohibeix la venda d'armes a països en conflicte o que vulneren greument els drets humans.

"Estem cansades de tant temps de colonització, d'ocupació, d'apartheid. Sentim tanta impotència davant de la barbaritat contra la població palestina, que creiem que cal activar tots els mitjans de lluita orientats a defensar la vida i la resolució del problema", ha afegit Serra. Els tres activistes antimilitaristes consideren que un alto el foc permanent a Gaza "és la base per una sortida justa i negociada del conflicte".

Els propers dies, la vaga de fam comptarà amb accions paral·leles de suport, com ara xerrades o dejunis.