Tres morts en l'incendi d'un edifici de tres plantes a Rubí

Tres persones han mort aquest dimecres en l'incendi d'un edifici de tres plantes a Rubí (Vallès Occidental). Segons han explicat els Bombers de la Generalitat a l'ACN, els efectius han rebut l'alerta al voltant de les 7 del matí i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb nou dotacions. Les víctimes vivien en la primera planta d'aquest edifici situat al carrer Saragossa.

De moment, el cos no ha certificat la causa de les morts. La causa de l'incendi serien uns mobles que estaven ubicats a la planta baixa. D'altra banda, els Bombers confirmen que el foc ja no està actiu. Al lloc també hi ha acudit el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb sis unitats, i ara mateix es troba avaluant la resta de veïns.

Segons han explicat fonts de l'ajuntament del municipi, es tracta d'un edifici habitat per veïns i de moment es desconeix la identitat de les víctimes. La policia ja ha obert una investigació per aclarir els fets.