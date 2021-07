El Tribunal de Comptes dubta de la legalitat de l'aval del Govern i demana un informe a l'Advocacia de l'Estat

El Tribunal de Comptes ha expressat "dubtes sobre la suficiència i legalitat" de l'aval del Govern, a través de l'Institut Català de Finances (ICF), als 34 excàrrecs públics a qui l'ens reclama una fiança de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017, segons fonts de l'òrgan fiscalitzador. La delegada instructora Esperanza García ha demanat que se sol·liciti un informe a l'Advocacia de l'Estat sobre si una entitat que pertany a la Generalitat -"la mateixa administració autonòmica perjudicada"- pot emparar les possibles responsabilitats comptables "per dol o culpa greu". García veu necessari que els serveis jurídics de l'Estat es pronunciïn abans de decidir si accepta o rebutja la via ideada pel Govern.

Serà fonamental l'avaluació que faci el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat respecte a la constitucionalitat del fons

La delegada instructora ha demanat a la presidència de la secció d'enjudiciament que demani l'informe a l'Advocacia de l'Estat sobre l'aval de l'ICF, al qual s'han acollit 29 dels 34 afectats per la reclamació d'una fiança de 5,4 milions d'euros. A banda, les mateixes fonts expliquen que, un cop va expirar el termini de pròrroga per formalitzar la fiança la mitjanit d'aquest dilluns, procedirà a l'embargament de béns de dos presumptes responsables que no han formalitzat fiança. En cas que García no accepti l'aval del Govern també procediria a l'embargament de béns dels afectats que s'han adherit a aquesta fórmula.

La trentena d'ex alts càrrecs de la Generalitat afectats per les multes milionàries imposades pel Tribunal de Comptes en el cas de l'Acció Exterior, 5,4 milions d'euros en total, han esgotat les últimes hores per dipositar els avals, que expirava aquest dilluns a mitjanit. Ha començat una setmana decisiva per aquest polèmic cas que tindrà el seu punt de màxima atenció en la resolució sobre l'aval aportat per l'ICF. Serà fonamental l'avaluació que faci el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat respecte a la constitucionalitat del decret de creació d'aquest fons de risc. L'organisme té de termini fins dijous per dictaminar si el fons s'emmarca dins de les competències que l'Estatut dona a la Generalitat.