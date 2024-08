Troben mort un home de Berga que havia desaparegut amb la seva parella fent senderisme al Nepal

Els serveis d'emergència del Nepal han localitzat aquest dimarts el cos sense vida d'un home de Berga de 36 anys desaparegut mentre feia una excursió amb la seva parella en el citat país, segons han informat mitjans locals i confirmen agències de notícies. Les autoritats han suspès fins aquest dimecres la recerca de la dona, de 31 anys i veïna de Sant Feliu Sasserra (Bages).

La família havia denunciat aquest matí a Rac1 que feia 48 hores que no podien contactar amb ells. Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors no confirmen encara la defunció, tot i que han indicat que l'ambaixada a Nova Delhi està en contacte amb les famílies dels desapareguts i amb les autoritats del Nepal. Han remarcat que hi havia un "ampli dispositiu" de recerca en marxa.

El mitjà Aquí Berguedà detalla que el cadàver ha aparegut cobert de sorra, en la que ja era la segona jornada de recerca. Les famílies no tenien notícies de la parella des de diumenge, quan els van enviar unes fotografies i els van dir que estaven a punt d'arribar al punt d'inici de la ruta. Les autoritats del Nepal van trobar al costat d'un riu les motxilles, els passaports i un dels mòbils que portava la parella.

Fins a 26 persones han participat aquest dimarts en l'operació, que ha hagut de ser interrompuda per la falta de llum. La recerca s'ha centrat a la part superior del riu des d'on s'ha recuperat el cos de l'espanyol. "Demà reprendrem la cerca i examinarem les zones riu avall d'on s'ha recuperat avui el cadàver", ha detallat a EFE el portaveu de la municipalitat rural d'Annapurna, Bharat Man Gurung.

Podrien haver relliscat i caigut al riu

Alguns mitjans locals del Nepal, que citen un portaveu de la municipalitat d'Annapurna, expliquen que la parella de catalans feien una excursió en grup i en un moment del recorregut van veure que s'havien separat. Aquestes mateixes informacions apunten que se sospita que podrien haver relliscat i ser arrossegats pel riu mentre seguien la ruta o intentaven fer fotografies del paisatge.