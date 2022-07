El TSJC ajorna el judici contra l'antiga mesa del Parlament per la recusació de Barrientos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ajornat el judici contra l'antiga mesa del Parlament després que el president del tribunal, Jesús María Barrientos, ha estat apartat de la causa en ser recusat. El judici estava previst pels propers 12, 13 i 15 de juliol i ara s'haurà de fixar una nova data. La recusació de Barrientos va ser plantejada per l'exvicepresident del Parlament Josep Costa en la causa per desobediència contra ell, l'expresident Roger Torrent, i Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado.

El TSJC admet que el gest de Barrientos d'abandonar un acte el febrer del 2018 quan Torrent denunciava "l'existència de presos polítics" és un "retret" cap a la seva persona i la institució. Per això considera que la sospita de Costa és "legítima". El tribunal, en canvi, no ha acceptat la recusació dels magistrats Carles Mir i Carles Ramos que també plantejava Costa.

L'acte en qüestió va tenir lloc al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Quan Torrent va parlar de "presos polítics" Barrientos va marxar. "Des del punt de vista d’un observador extern i objectiu, no és un acte neutral, sinó una manifestació en forma pública i contundent del desacord amb la persona que està en ús de la paraula, el seu rebuig i reprovació", diu el tribunal, que remarca que altres personalitats com el ministre de Justícia i una vocal del CGPJ es van quedar quiets. Tenint en compte això, "l’aparença d’imparcialitat es deteriora encara més".

A la resolució, el tribunal diu que no dubta de la imparcialitat de Barrientos, però afegeix que això no treu que no ho pugui fer el recusant i part de la societat en general. "Que nosaltres no dubtem no significa que no existeixin serioses i fundades raons perquè el recusant i part de la societat puguin tenir-les", diu. A això li suma també el fet que Barrientos és el president del tribunal que ha de jutjat la mesa, i les seves facultats són majors, així com la seva exposició pública.

Per tot plegat accepta la recusació plantejada per Costa, a la qual s’hi va adherir també Eusebi Campdepadrós. El tribunal, en canvi, no ha acceptat la petició de recusació del president del TSJC que també plantejava Adriana Delgado.