El TSJC amnistia els primers manifestants independentistes condemnats per atemptat contra l'autoritat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha amnistiat als primers manifestants independentistes condemnats per atemptat contra l'autoritat protestes posteriors a l'1 d'Octubre. Es tracta d'almenys 13 persones en casos de cinc protestes a Barcelona entre el 2018 i el 2020, i en alguns d'aquests per lesions. Aquest dimarts també s'ha aplicat la llei per primera vegada amb el cas de l'exconseller Miquel Buch.

Són cinc dels casos que la sala d'apel·lacions de l'alt tribunal tenia sobre la taula pendents de recursos contra les condemnes imposades per l'Audiència de Barcelona i sobre els quals s'havia demanat l'amnistia per part de les defenses. A tots se'ls absol de les responsabilitats penals i de les econòmiques que no siguin les indemnitzacions a policies lesionats, que queden fora de la llei d'amnistia.



El primer afectats per la llei d'amnistia van ser detinguts per una manifestació al parc de la Ciutadella el 30 de gener del 2018, quan es va frustrar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Estaven acusats set joves per aldarulls, dels quals un va quedar absolt i un encara estava pendent de judici. Els altres cinc van ser condemnats a penes menors d'entre 5 i 12 mesos de presó.

Durant la protesta del 16 d'octubre del 2019 al centre de Barcelona contra la sentència del Tribunal Suprem, un home va llençar diversos coets, un dels quals prop d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. Quan anava a ser detingut es va resistir i va lesionar un agent. Va ser condemnat a un any de presó per atemptat a l'autoritat i lesions.



També han estat amnistiats un home per tirar una pedra contra un policia nacional, i un altre amb la condemna més alta per les protestes-postsentència, un total de set anys i mig de presó per aldarulls a la plaça d'Urquinaona. Se'l va jutjar per estar al capdavant dels disturbis del 18 d'octubre i causar lesions a diversos policies nacionals, mentre que un tercer va quedar absolt.

D'altra banda, se n'ha beneficiat Víctor Verdejo, condemnat a tres anys de presó per la protesta del Tsunami Democràtic al Camp Nou el desembre del 2019. Es va considerat provat que va llençar una ampolla de vidre i una pedra a la línia policial que separava dos grups de signe contrari concentrats a les immediacions de l'estadi, així com que va agredir els agents que el van detenir pels llançaments

Finalmet hi trobem els anomenats Tres de Granollers, condemnats a tres anys de presó per tirar pedres contra almenys una furgoneta dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra durant els aldarulls d'una manifestació pel centre de Barcelona l'1-O del 2020, en concret a la confluència dels carrers Balmes i Pelai. Queden exempts de responsabilitats penals, però no de les indemnitzacions als agents lesionats.

Buch, el primer amnistiat

El TSJC delibera aquest dimarts sobre si amnistia diverses causes vinculades al procés. En aquest sentit, ha decidit amnistiar l'exconseller d'Interior Miquel Buch, condemnat a quatre anys i mig de presó i 20 d'inhabilitació pels delictes de malversació de fons públics i prevaricació per nomenar com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya el 2017.