El TSJC avala el toc de queda i la limitació de 10 persones en reunions socials

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el toc de queda i la limitació de 10 persones a les reunions socials tal com havia demanat el Govern per frenar l'avenç de la variant òmicron. Les mesures entren en vigor aquesta mitjanit i tindran una durada inicial de 14 dies. La Fiscalia s'hi havia oposat per manca de jusitificació però finalment el tribunal hi ha donat llum verda.

Així doncs, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor la prohibició de circular entre una i sis de la matinada excepte motius justificats en 126 municipis catalans de més de 10.000 habitants i una incidència superior a 250 casos per 100.000 habitants els darrers set dies. Aquí podeu consultar-ne la llista completa:

El Govern va anunciar aquest dilluns una sèrie de mesures per frenar l'augment descontrolat de contagis, entre les quals la reducció de les trobades a 10 persones, el tancament de l’oci nocturn, la implantació del toc de queda i la reducció d’aforaments al 50% en restauració i al 70% en cultura i gimnasos, així com la tornada al teletreball. "El Govern és conscient de l’impacte que generen les restriccions, especialment en aquestes dates, i no es faria si no fos estrictament necessari", va dir la portaveu, Patrícia Plaja.