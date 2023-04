El TSJC condemna la consellera Meritxell Serret a un any d'inhabilitació per desobediència per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, a un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La sentència condemna Serret per un delicte de desobediència. En el moment dels fets, Serret encapçalava el Departament d'Agricultura, en el Govern presidit per Carles Puigdemont.

La sentència dificulta la seva continuïtat com a consellera de l'executiu de Pere Aragonès, si bé la inhabilitació no pot aplicar-se fins que la sentència sigui ferma, un fet per al qual poden passar alguns mesos. En aquest sentit, en un comunicat Serrat ja ha anunciat que hi presentarà un recurs i que es continuarà defensant "fins on calgui".

"Seguirem confrontant l'Estat i el sistema judicial. També denunciant la persecució contra l'independentisme. Continuarem plantant cara a la repressió", afegeix el text. A més, reitera el seu "convenciment" que l'1-O no va ser "cap delicte", sinó una "expressió democràtica massiva" que responia al mandat d'una majoria parlamentària.

La sentència aplica el criteri de la Fiscalia

En el judici, celebrat el març, la Fiscalia demanava justament un any d'inhabilitació i la multa que se li ha imposat per, entre altres actes, haver aprovat els pressupostos el març del 2017 que preveien partides pel referèndum i haver signat el decret de convocatòria del mateix tot i rebre els advertiments del Tribunal Constitucional. La consellera es va exiliar inicialment a Bèlgica, però va personar-se el març del 2021 davant del magistrat del Tribunal Suprem, que va derivar la causa al TSJC.

En el seu comunicat, Serret també comenta que "el conflicte continua". "No pararem fins a aconseguir una solució política i democràtica. Reivindicarem arreu la democràcia i la plena llibertat de totes les persones represaliades i exiliades". En aquest sentit, la consellera insisteix que continuarà treballant per un projecte polític "legítim" com és assolir la república.