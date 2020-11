El TSJC declara nul el pla urbanístic de la Gran Via-Llobregat per "vulneració del principi de jerarquia normativa"

El TSJC ha declarat nul de ple dret el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Gran Via-Llobregat aprovat pel Departament de Territori el 2017 i que preveu la remodelació del sud de l’Hospitalet de Llobregat des de la Plaça Europa fins el riu Llobregat. La sentència, en resposta a un recurs contenciós administratiu presentat per En Comú Podem, declara la nul·litat del planejament urbanístic per "vulneració del principi de jerarquia normativa" i per "una manca insubsanable de competència".

La sentència afirma que hauria de ser l'AMB –que està elaborant un PDU Metropolità- i no Territori qui hauria d'haver aprovat el PDU. Afegeix que el fet que el pla contempli "sinèrgies d'abast suprametropolità" no justifica la laminació de competències urbanístiques de l'AMB.

El PDU Gran Via – Llobregat dona continuïtat a la primera fase de transformació d'aquesta via que es va fer al 2005 i que va suposar la reordenació del tram que va des de la plaça de Cerdà fins al carrer de Can Tries i va permetre el desenvolupament del Districte Econòmic Granvia L’H.



Entre d'altres, el projecte preveu el soterrament parcial del tronc central de la Gran Via i la construcció de vials urbans laterals que segreguin el trànsit propi de la ciutat. Aquesta actuació també vol donar forma al clúster biomèdic al voltant dels hospitals de Bellvitge i el Duran i Reynals. També conté la construcció d'un parc urbà de 25 hectàrees que es connectarà amb un corredor verd al Districte Econòmic.

La sentència apunta que tot i que el projecte contempli actuacions en un quilòmetre d’una via com la Gran Via, o que cerqui sinèrgies i efectes coordinats amb infraestructures sanitàries o de transport d’abast suprametropolità i presents a l’àrea metropolitana, "en cap cas justifica la laminació de les competències urbanístiques de L’AMB".



També afegeix que el PDU metropolità que tramita l'AMB que haurà de contemplar les grans infraestructures i els equipaments, i li dona, al seu contingut i abast, la possibilitat d’encabir objectius i actuacions de la mateixa naturalesa i abast que les previstes al PDU Gran Via-Llobregat.

Poc després de fer-se pública la sentència, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha assenyalat que, a l'espera d'estudiar-la en detall, l'anul·lació es fonamenta en una qüestió de forma i no de fons i ha avançat que presentaran un recurs de cassació. "Aquest és un projecte súper important per l'Hospitalet i pel conjunt del país i junt amb el Departament de Territori treballarem per tal que vegi la llum el més aviat possible", ha afegit.