El TSJC tomba les ZBE de l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià aprovades fa quatre anys

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat les ordenances municipals aprovades fa quatre anys a Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Esplugues per regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE) dins les rondes de Barcelona. Com va fer amb el cas de la ciutat de Barcelona, el tribunal considera que les restriccions als vehicles més antics no estan prou argumentades, segons ha avançat aquest dijous El Periódico i confirma l'ACN.

Algunes ciutats hauran de retornar multes mentre altres recorren contra la sentència o ja tenen una ordenança nova. En concret, l'Hospitalet està calculant quantes multes haurà de retornar als conductors sancionats mentre defineix una nova ordenança, un pas en el qual també treballa Cornellà. A Sant Adrià, en canvi, ja tenen un text nou en vigor des de l'abril, mentre Esplugues ha presentat recurs contra la sentència.

L'Hospitalet i Cornellà romandran sense ZBE vigent fins que aprovin una nova ordenança, a diferència de Barcelona, que va aconseguir mantenir la vigència mentre va recórrer al Suprem. En el cas de l'Hospitalet, la ZBE cobria tota la ciutat i serà on més impacte tingui el revés judicial. El consistori calcula que haurà de tornar bona part de les multes posades els anys 2021, 2022 i 2023, totes les que no siguin fermes, amb un import que s'acostaria als 2 milions.

Mentre calcula i gestiona aquest retorn, l'Hospitalet treballa en la definició d'una nova ordenança que reguli les ZBE i que preveu que estigui enllestida durant la primera meitat de l'any que ve. També s'està gestant una nova normativa a l'Ajuntament de Cornellà, on ara per ara no preveuen que calgui retornar multes i recorden que la limitació de circulació només afectava el barri i el polígon Famades. La previsió és que la nova ordenança estigui a punt a principis del 2025.

Pel que fa Sant Adrià de Besòs, el consistori ja es va afanyar a definir un nou text quan va arribar la sentència contra la ZBE de Barcelona, i té la nova ordenança vigent des de fa pocs mesos. No té calculat si haurà de retornar alguna sanció als conductors que van rebre multes d'acord amb la normativa antiga, però augura que no serà una quantitat elevada. En el cas d'Esplugues de Llobregat, el govern assenyala a El Periódico que han presentat un recurs Suprem contra la sentència, així que continuarà vigent fins que l'alt tribunal es pronunciï.

Els motius del tribunal

Els magistrats retreuen als ajuntaments no haver inclòs en les regulacions una valoració de com les restriccions condicionen la capacitat econòmica dels conductors. Es refereixen especialment a residents a les ciutats afectades i "col·lectius" empresarials de menor capacitat econòmica", en haver d'adquirir un vehicle amb distintiu ambiental per poder circular.

També recriminen que les ordenances tinguessin una "falta de valoració d'altres mesures" menys limitatives que la prohibició de circulació. Fins i tot arriben a criticar que les regulacions locals preveien exclusions d'aplicació sense aportar "explicació sobre la raó d'aquesta exclusió ni sobre el motiu pel qual no s'estén a altres serveis essencials". El TSJC no conclou que no calguin restriccions, però precisa que s'han de justificar degudament, en una ponderació d'interessos d'empresaris o residents.