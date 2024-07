El TSJC veu amnistiables Jové, Salvadó i Garriga per l'organització de l'1-O, però planteja portar la llei a Europa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat "amnistiable" el delicte de malversació de fons públics que s'imputa a l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové, a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, a la causa oberta per l'organització de l'1-O d'octubre, on també hi ha inclosa la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Tot i això, es planteja elevar la llei a la justícia europea pels "seriosos" dubtes sobre la seva legalitat.

Abans de decidir si clou la causa per l'entrada en vigor de la llei l'amnistia, dona deu dies a les parts (Fiscalia, acusacions i defenses) sobre la pertinença d'una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) o d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC). L'objectiu és "aclarir les reserves" sobre el seu encaix legal.

En una interlocutòria, la sala civil i penal de l'alt tribunal català també acorda deixar sense efecte les mesures cautelars que pesen sobre ells, en els termes que es preveuen en la llei d'amnistia. Els magistrats veuen així amnistiables els tres delictes, però l'acusació popular de Vox va demanar que no se'ls amnistiï i que es presentin qüestions prejudicials. La Fiscalia ha reclamat l'amnistia.

Jové i Salvadó estaven pendents de ser jutjats el mes d'octubre que ve pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència: la Fiscalia els havia demanat set anys i sis i tres mesos de presó. També hi està implicada Garriga, si escau únicament per desobediència.

ERC demana l'amnistia "immediata"

ERC ha instat aquest dimarts el TSJC a aplicar de manera "immediata" la llei d'amnistia en els tres casos i ha denunciat que elevar el cas a la justícia europea seria "un mecanisme dilatori". El partit republicà sol·licita en un comunicat que s'arxivi la causa i lamenta que la sala s'agafi a la "bretxa oberta" pel Tribunal Suprem per aplicar l'amnistia als alts càrrecs que van organitzar l'1-O.

El seu argument és que "en no ser els màxims responsables de les decisions, no se'ls pot aplicar la reinterpretació sobre l'enriquiment personal que el Suprem va al·legar per mantenir les condemnes per malversació als líders del Govern". Es tracta d'"una reinterpretació que Esquerra Republicana segueix denunciant que suposa un retorçament intolerable de la llei i de la voluntat del legislador".

ERC es mostra satisfeta què el tribunal consideri que la llei d'amnistia és aplicable en aquesta causa, però lamenta que "en lloc d'aplicar-la directament obri la porta a plantejar qüestions d'inconstitucionalitat sobre la llei o a elevar una qüestió prejudicial als tribunals europeus". Afegeix que la norma hauria de ser efectiva també per als processats per l'organització de l'1-O al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.