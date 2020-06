La ultradreta francesa aconsegueix l'alcaldia de Perpinyà

Els resultats de les eleccions municipals a la capital del Rosselló han confirmat el que les forces progressistes temien i volien evitar. Louis Aliot, dirigent del Reagrupament Nacional (RN) de Marine Le Pen, ha aconseguit l'alcaldia de Perpinyà. La ultradreta nacionalista francesa converteix d'aquesta manera aquesta ciutat en el seu principal bastió.



Aliot que ja havia guanyat en la primera volta de les eleccions el passat mes de març, s'ha imposat per sobre de Jean-Marc Pujol, del partit conservador Els Republicans, que dirigia l'Ajuntament de la capital de Catalunya Nord des del 2009.

Malgrat ser diputat per RN, el candidat ultradretà ha fet campanya sense etiqueta de partit per intentar atreure's a votants d'altres tendències i s'ha vist beneficiat pel suport d'integrants de la llista del partit "macronista", La República En marxa.



Ni tan sols el "cordó sanitari" format pels seus adversaris, des de la dreta als ecologistes, que van retirar a la seva candidata de la segona volta per evitar la dispersió del vot, ha aconseguit impedir la victòria d'Aliot en aquesta ciutat, a diferència del que sí que van aconseguir en el 2004.

"El 'front republicà' ha caigut. I pot caure en altres llocs. Pot caure l'anatema", ha dit Aliot en les seves primeres declaracions a la televisió, després de proclamar-se guanyador a la vista dels primers resultats.



El candidat ha qualificat l'aliança entre els seus rivals d'"estafa política" i ha afirmat que la seva victòria és la de "un equip al voltant d'un projecte, amb persones de diferents horitzons", però també ha manifestat el seu "orgull" de pertànyer a l'ultradretà Reagupament Nacional.



Perpinyà estava en el focus informatiu des de feia temps perquè era el municipi que l'extrema dreta francesa ambicionava per convertir-lo en un dels seus bastions. I la segona volta de les municipals d'aquest diumenge ha servit perquè el partit Reagrupament Nacional de Marine Le Pen aconseguís el seu objectiu.